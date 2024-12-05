Визит Володина в Индию отложили из-за положительного теста на COVID-19

О переносе визита председателя Госдумы говорили источники «Ведомостей» 1 декабря. Визит перенесен на неопределенный срок. Спикер Госдумы 18 сентября анонсировал поездку в Индию в начале декабря. Последний раз спикер Госдумы был в Индии в декабре 2018 г. Тогда он встречался с премьером страны Нарендрой Моди, а также возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди.