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Визит Володина в Индию отложили из-за положительного теста на COVID-19

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем его визит в Индию был отложен. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

Тест политик сдал в конце прошлой недели. Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.

Володин в 2021 г. дважды сообщил о вакцинации от коронавирусной инфекции.

О переносе визита председателя Госдумы говорили источники «Ведомостей» 1 декабря. Визит перенесен на неопределенный срок. Спикер Госдумы 18 сентября анонсировал поездку в Индию в начале декабря. Последний раз спикер Госдумы был в Индии в декабре 2018 г. Тогда он встречался с премьером страны Нарендрой Моди, а также возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди.

В прошлом спикер Госдумы призывал Европу и США компенсировать России и миру издержки, понесенные в результате пандемии коронавируса. Страны ЕС он обвинил в том, что с их территорий в Россию пришел COVID-19, а США - в проведении военных биологических разработок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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