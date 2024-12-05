Визит Володина в Индию отложили из-за положительного теста на COVID-19
Тест политик сдал в конце прошлой недели. Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.
Володин в 2021 г. дважды сообщил о вакцинации от коронавирусной инфекции.
О переносе визита председателя Госдумы говорили источники «Ведомостей» 1 декабря. Визит перенесен на неопределенный срок. Спикер Госдумы 18 сентября анонсировал поездку в Индию в начале декабря. Последний раз спикер Госдумы был в Индии в декабре 2018 г. Тогда он встречался с премьером страны Нарендрой Моди, а также возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди.
В прошлом спикер Госдумы призывал Европу и США компенсировать России и миру издержки, понесенные в результате пандемии коронавируса. Страны ЕС он обвинил в том, что с их территорий в Россию пришел COVID-19, а США - в проведении военных биологических разработок.