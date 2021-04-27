Володин призвал Европу компенсировать России издержки из-за коронавируса

«Мы с вами инфекцию получили не из Китая, китайцев много было в Москве, а она пришла откуда? Из Европы, Италии, Германии, Франции. Как критиковать Россию, они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь, — молчат», — сказал Володин на заседании совета законодателей при Федеральном Собрании.