Володин призвал Европу компенсировать России издержки из-за коронавируса
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал Европу компенсировать России издержки, понесенные в результате пандемии коронавируса, поскольку он пришел на территорию РФ из европейских стран, передает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Мы с вами инфекцию получили не из Китая, китайцев много было в Москве, а она пришла откуда? Из Европы, Италии, Германии, Франции. Как критиковать Россию, они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь, — молчат», — сказал Володин на заседании совета законодателей при Федеральном Собрании.
Он допустил, что утечка коронавируса могла произойти из лаборатории США. «Американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия сейчас созданы в Грузии, в странах Восточной Европы. Это надо брать под контроль», — подчеркнул спикер Госдумы.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По мнению ВОЗ, передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятной причиной возникновения коронавируса, утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрировали 8053 случая заражения коронавирусом. За сутки вылечились 8039 человек, погибли 392. За весь период в России выявили 4 779 425 случаев заражения коронавирусом. 4 402 678 человек выздоровели, 108 980 — скончались.