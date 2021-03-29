ВОЗ назвала возможную причину появления коронавируса
Наиболее вероятной причиной возникновения коронавируса является его передача человеку от летучих мышей через другое животное, сообщает Associated Press со ссылкой на черновик доклада, подготовленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и китайскими специалистами.
«Передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, утечка из лаборатории «крайне маловероятна», — говорится в сообщении. По мнению исследователей, распространение вируса через пищевые продукты холодовой цепи возможно, но маловероятно. Выводы в значительной степени основаны на посещении группой международных экспертов ВОЗ китайского города Уханя, где впервые был обнаружен COVID-19.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщило, что распространение коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в стране. В феврале эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения. Версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 127 млн случаев заражения коронавирусом и 2,7 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости занимают США — 30,2 млн случаев. Россия занимает пятое место.