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ВОЗ назвала возможную причину появления коронавируса

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Наиболее вероятной причиной возникновения коронавируса является его передача человеку от летучих мышей через другое животное, сообщает Associated Press со ссылкой на черновик доклада, подготовленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и китайскими специалистами. 

«Передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, утечка из лаборатории «крайне маловероятна», — говорится в сообщении. По мнению исследователей, распространение вируса через пищевые продукты холодовой цепи возможно, но маловероятно. Выводы в значительной степени основаны на посещении группой международных экспертов ВОЗ китайского города Уханя, где впервые был обнаружен COVID-19. 

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщило, что распространение коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в стране. В феврале эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения. Версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 127 млн случаев заражения коронавирусом и 2,7 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости занимают США — 30,2 млн случаев. Россия занимает пятое место.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о новой теории ВОЗ о происхождении коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных