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Bloomberg узнал о новой теории ВОЗ о происхождении коронавируса

Ведомости

Распространение нового коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в стране, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые участвовали в расследовании причин появления вируса.

«Наиболее правдоподобная теория, говорят эксперты, участвующие в миссии, касается продажи диких животных в Китае в сфере питания, меха и традиционной медицины», — говорится в материале. По данным издания, в 2016 г. оборот такого бизнеса составил около 520 млрд юаней, или $80 млрд.

Зоолог Питер Дашак, который участвовал в миссии в Китае, рассказал, что на продовольственном рынке Уханя, где была зарегистрирована первая вспышка нового коронавируса, были живые животные, восприимчивые к вирусу. Они могли передать коронавирус от летучих мышей – возможного основного источника – к людям.

В феврале эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения. Вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено, считают они. Версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 123,2 млн случаев заражения коронавирусом и 2,7 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США – 29,8 млн случаев. Россия занимает четвертое место.

Ранее по теме: В ВОЗ назвали маловероятным искусственное происхождение COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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