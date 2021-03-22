Bloomberg узнал о новой теории ВОЗ о происхождении коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в стране, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые участвовали в расследовании причин появления вируса.
«Наиболее правдоподобная теория, говорят эксперты, участвующие в миссии, касается продажи диких животных в Китае в сфере питания, меха и традиционной медицины», — говорится в материале. По данным издания, в 2016 г. оборот такого бизнеса составил около 520 млрд юаней, или $80 млрд.
Зоолог Питер Дашак, который участвовал в миссии в Китае, рассказал, что на продовольственном рынке Уханя, где была зарегистрирована первая вспышка нового коронавируса, были живые животные, восприимчивые к вирусу. Они могли передать коронавирус от летучих мышей – возможного основного источника – к людям.
В феврале эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения. Вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено, считают они. Версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 123,2 млн случаев заражения коронавирусом и 2,7 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США – 29,8 млн случаев. Россия занимает четвертое место.