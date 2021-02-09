В ВОЗ назвали маловероятным искусственное происхождение COVID-19
Гипотеза о появлении нового коронавируса из-за утечки из лаборатории крайне маловероятна, сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек. Он возглавляет группу экспертов ВОЗ, которые приехали в Китай для расследования появления коронавируса.
«Гипотеза о том, что всему виной — утечка из лаборатории, крайне маловероятна... И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Бен Эмбарек рассказал, что, скорее всего, коронавирус изначально начал распространяться среди летучих мышей, однако в Ухане нет их популяций. Специалисты изучают другие виды животных, среди которых коронавирус мог эволюционировать и передаться человеку.
«Рынок в Ухане занимался, главным образом, замороженными продуктами животного происхождения, морепродуктами», — отметил Бен Эмбарек. Эксперты не исключают, что вирус попал на рынок вместе с продуктами. Бен Эмбарек добавил, что нужно изучить цепочки поставок продуктов на рынок и виды животных, которые могли стать звеном в распространении вируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 106,5 млн случаев заражения коронавирусом и 2,3 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 27,1 млн случаев, на втором месте Индия — 10,8 млн, на третьем месте Бразилия — 9,5 млн, на четвертом месте Великобритания — около 4 млн случаев заражения. Россия находится на пятом месте.