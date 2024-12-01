Визит Вячеслава Володина в Индию перенесли

Визит Вячеслава Володина в Индию перенеслиСпикер Госдумы должен был посетить страну на следующей неделе
Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию, который должен был состояться в начале недели, перенесли на неопределенное время. Об этом «Ведомостям» сказали двое источников в Госдуме. С чем связан перенос визита спикера нижней палаты, собеседники не знают. По словам одного из собеседников, неизвестно и на какой срок перенесена поездка.
Перенос поездки «Ведомостям» подтвердил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев (должен был лететь с делегацией спикера), правда, не уточнив причину такого решения. Источники «Ведомостей» сказали, что новые сроки поездки Володина в Индию им также не сообщили.
«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.
Спикер Госдумы 18 сентября анонсировал поездку в Индию в начале декабря. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
«Существуют проблемные вопросы, которые также необходимо обсуждать. Мы нашли новый формат. Это создание комиссий межпарламентских, куда входят руководители профильных комитетов. Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию», – сказал Володин. Позже, 23 ноября, в интервью «России 24» Володин говорил о том, что «мы планируем в начале декабря посетить Индию».
В июле в Санкт-Петербурге Володин проводил встречу с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой, которая проходила в рамках X парламентского форума БРИКС. «В совместном заявлении по итогам визита [премьер-министра Индии] Нарендры Моди в Москву [8–9 июля 2024 г.] поставлена задача по наращиванию взаимодействия между парламентами двух стран, включая регулярное проведение заседаний межпарламентской комиссии. Мы обязаны реализовать поручение и сделать все для того, чтобы был запущен межпарламентский механизм для эффективного решения задач, поставленных Нарендрой Моди и Владимиром Путиным», – говорил Володин.
Последний раз спикер Госдумы был в Индии в декабре 2018 г. Тогда он встречался с Моди, а также возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди.
Володин в конце ноября также рассказывал, что до конца ноября в России должно пройти заседание парламентской ассамблеи ОДКБ. «В декабре проведем парламентское собрание Союза Беларуси и России, где будет рассмотрен бюджет Союзного государства на следующий год. Как вы видите, на оставшееся время у нас повестка очень насыщенная», – отмечал спикер.