Визит Вячеслава Володина в Индию перенесли

«Существуют проблемные вопросы, которые также необходимо обсуждать. Мы нашли новый формат. Это создание комиссий межпарламентских, куда входят руководители профильных комитетов. Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию», – сказал Володин. Позже, 23 ноября, в интервью «России 24» Володин говорил о том, что «мы планируем в начале декабря посетить Индию».