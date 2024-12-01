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Визит Вячеслава Володина в Индию перенесли

Спикер Госдумы должен был посетить страну на следующей неделе
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Виталий Крюков
Андрей Гордеев / Ведомости

Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию, который должен был состояться в начале недели, перенесли на неопределенное время. Об этом «Ведомостям» сказали двое источников в Госдуме. С чем связан перенос визита спикера нижней палаты, собеседники не знают. По словам одного из собеседников, неизвестно и на какой срок перенесена поездка.

Перенос поездки «Ведомостям» подтвердил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев (должен был лететь с делегацией спикера), правда, не уточнив причину такого решения. Источники «Ведомостей» сказали, что новые сроки поездки Володина в Индию им также не сообщили.

«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.

Спикер Госдумы 18 сентября анонсировал поездку в Индию в начале декабря. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Существуют проблемные вопросы, которые также необходимо обсуждать. Мы нашли новый формат. Это создание комиссий межпарламентских, куда входят руководители профильных комитетов. Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию», – сказал Володин. Позже, 23 ноября, в интервью «России 24» Володин говорил о том, что «мы планируем в начале декабря посетить Индию».

В июле в Санкт-Петербурге Володин проводил встречу с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой, которая проходила в рамках X парламентского форума БРИКС. «В совместном заявлении по итогам визита [премьер-министра Индии] Нарендры Моди в Москву [8–9 июля 2024 г.] поставлена задача по наращиванию взаимодействия между парламентами двух стран, включая регулярное проведение заседаний межпарламентской комиссии. Мы обязаны реализовать поручение и сделать все для того, чтобы был запущен межпарламентский механизм для эффективного решения задач, поставленных Нарендрой Моди и Владимиром Путиным», – говорил Володин.

Последний раз спикер Госдумы был в Индии в декабре 2018 г. Тогда он встречался с Моди, а также возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди.

Володин в конце ноября также рассказывал, что до конца ноября в России должно пройти заседание парламентской ассамблеи ОДКБ. «В декабре проведем парламентское собрание Союза Беларуси и России, где будет рассмотрен бюджет Союзного государства на следующий год. Как вы видите, на оставшееся время у нас повестка очень насыщенная», – отмечал спикер.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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