Володин счел БРИКС гарантией многополярного мира

Володин отметил, что участников и наблюдателей БРИКС «не шантажируют», а также не вмешиваются во внутренние дела стран и не ставят им «абсурдных условий». Более того, экономика стран БРИКС «значительно превышает показатели» G7. По мнению спикера ГД, исходя из этого, «все больше стран понимают, что БРИКС – это перспектива и гарантия многополярного мира».