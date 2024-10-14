Володин счел БРИКС гарантией многополярного мира
Планы Сербии присоединиться к БРИКС говорят о признании в Европе этого объединения. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит. Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников. За БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, – будущее», – написал он.
Володин отметил, что участников и наблюдателей БРИКС «не шантажируют», а также не вмешиваются во внутренние дела стран и не ставят им «абсурдных условий». Более того, экономика стран БРИКС «значительно превышает показатели» G7. По мнению спикера ГД, исходя из этого, «все больше стран понимают, что БРИКС – это перспектива и гарантия многополярного мира».
13 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что страна рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС. Он подчеркнул, что представители Сербии обязательно посетят саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.
Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.