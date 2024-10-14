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Володин счел БРИКС гарантией многополярного мира

Ведомости

Планы Сербии присоединиться к БРИКС говорят о признании в Европе этого объединения. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит. Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников. За БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, – будущее», – написал он. 

Володин отметил, что участников и наблюдателей БРИКС «не шантажируют», а также не вмешиваются во внутренние дела стран и не ставят им «абсурдных условий». Более того, экономика стран БРИКС «значительно превышает показатели» G7. По мнению спикера ГД, исходя из этого, «все больше стран понимают, что БРИКС – это перспектива и гарантия многополярного мира».

13 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что страна рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС. Он подчеркнул, что представители Сербии обязательно посетят саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. 

Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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