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Сербия допускает присоединение к БРИКС вместо вступления в ЕС

Ведомости

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Сербия обязательно будет представлена [на саммите БРИКС] в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС», – сказал он.

Вулин отметил, что «присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС».

Сербский вице-премьер в начале сентября подтвердил свое участие в саммит БРИКС в Казани. Этой осенью Вулин посетил Восточный экономический форум (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. 

Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. 5 октября заявку на присоединение к БРИКС подала Сирия, 24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила о намерении страны присоединиться к объединению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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