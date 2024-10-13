Сербия допускает присоединение к БРИКС вместо вступления в ЕС

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. 5 октября заявку на присоединение к БРИКС подала Сирия, 24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила о намерении страны присоединиться к объединению.