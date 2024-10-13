Сербия допускает присоединение к БРИКС вместо вступления в ЕС
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
«Сербия обязательно будет представлена [на саммите БРИКС] в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС», – сказал он.
Вулин отметил, что «присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС».
Сербский вице-премьер в начале сентября подтвердил свое участие в саммит БРИКС в Казани. Этой осенью Вулин посетил Восточный экономический форум (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия.
В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. 5 октября заявку на присоединение к БРИКС подала Сирия, 24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила о намерении страны присоединиться к объединению.