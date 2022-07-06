Володин возложил на США ответственность за последствия пандемии коронавируса
США должны нести ответственность за последствия пандемии коронавируса и компенсировать странам понесенные убытки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены; всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки», — заявил Володин.
Он отметил, что американский ученый и председатель комиссии журнала Lancet профессор Джеффри Сакс заявил, что он почти убежден в том, что коронавирус вышел из лабораторий США, и назвал это грубой ошибкой биотехнологий. Володин заявил, что (президент США Джо) Байден молчит, когда слышит такие обвинения, потому что «боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии».
Осенью прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала экспертную комиссию для расследования появления нового коронавируса. 14 января специалисты приехали в Китай, чтобы провести расследование вместе с китайскими учеными, а в марте опубликовали доклад о возникновении коронавируса. Группа представила 4 версии, наиболее вероятной из которых она считает версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
Позднее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о подготовке второго этапа расследования появления коронавируса. Он заявил, что пока рано исключать версию о лабораторном происхождении вируса, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он отметил, что специалисты планируют посетить лабораторию в Ухане, рядом с которой зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом.