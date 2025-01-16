Вячеслав Володин все же посетит Индию в самом начале февраля

Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию состоится в самом начале февраля. Об этом «Ведомостям» сказали три источника в нижней палате. До этого уже запланированная на декабрь 2024 г. поездка отменилась из-за положительного теста на COVID-19 у Володина. «Существуют проблемные вопросы, которые также необходимо обсуждать, – анонсировал свой декабрьский визит в интервью «России 24» Володин. – Мы нашли новый формат. Это создание комиссий межпарламентских, куда входят руководители профильных комитетов. Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию».