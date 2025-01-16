Вячеслав Володин все же посетит Индию в самом начале февраля

Вячеслав Володин все же посетит Индию в самом начале февраляРанее поездку перенесли с начала декабря на более поздний срок из-за положительного теста спикера на коронавирус
Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию состоится в самом начале февраля. Об этом «Ведомостям» сказали три источника в нижней палате. До этого уже запланированная на декабрь 2024 г. поездка отменилась из-за положительного теста на COVID-19 у Володина. «Существуют проблемные вопросы, которые также необходимо обсуждать, – анонсировал свой декабрьский визит в интервью «России 24» Володин. – Мы нашли новый формат. Это создание комиссий межпарламентских, куда входят руководители профильных комитетов. Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию».
Володин 26 декабря встречался с послом Индии в России Винаем Кумаром. На встрече обсуждался визит спикера в Индию, «запланированный на начало следующего (т. е. 2025-го. – «Ведомости») года», сообщала пресс-служба Госдумы. Володин на встрече говорил, что «Индия для нас больше, чем стратегический партнер», что отношения нужно строить «на принципах дружбы и невмешательства в дела суверенных государств, находиться в режиме постоянного диалога».
Взаимодействие между странами происходит на всех уровнях – от взаимных туристических поездок до общения лидеров государств, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. «И межпарламентское взаимодействие вполне встраивается в эту картину. К тому же есть общение еще и на партийном уровне, в частности среди идеологически близких партий – к примеру, в Социнтерн входят КПРФ и Коммунистическая партия Индии», – поясняет эксперт. «Индия – это партнер России по БРИКС, – отмечает политолог Алексей Макаркин. – Они проводят многовекторную политику, но при этом осторожно относятся к санкциям. Еще с советских времен со страной продолжается военно-техническое сотрудничество».
Делегация во главе с Володиным – это высокий уровень, поэтому обычно в таких поездках встречи проходят не только по межпарламентской линии, но и с представителями исполнительной власти, отмечает Макаркин: «Но при этом такие визиты не являются эпохальными, скорее они носят символический характер, который призван продемонстрировать, что Россия не находится в изоляции». Последний раз Володин был в Индии с визитом в декабре 2018 г., тогда он встречался с премьером страны Нарендрой Моди.
Моди был в России с визитами в 2024 г. 8–9 июля и 22–23 октября в рамках саммита БРИКС. Он передавал приглашение президенту Владимиру Путину посетить Индию с визитом. Помощник президента Юрий Ушаков говорил журналистам, что в начале 2025 г. будет определена дата поездки. Россия президентская республика, а Индия парламентская, внешняя политика там формируется премьером и его кабинетом – главами минобороны, МИДа, МВД, минфина, советником по безопасности, отмечает Куприянов: «Именно поэтому основные вопросы взаимодействия решаются между президентом нашей страны и премьером Индии».
В начале января спикер нижней палаты представлял Россию на инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро и встретился с ним. Там же, в Каракасе, Володин общался с председателями Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесом Гомесом, Национального народного собрания Алжира Брахимом Бугали, Народной скупщины Сербии Аной Брнабич и зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмином. В Москве же 13 января Володин встретился с делегацией словацкого парламента во главе с зампредседателя Национального совета Словакии Андреем Данко и представителем фракции «Курс – социальная демократия» Табором Гашпаром. Также Володин анонсировал в январе поездку в Алжир.
За прошлый год спикер посетил Саудовскую Аравию (февраль), Казахстан (июнь), Белоруссию (июль и сентябрь), Никарагуа, Кубу и Алжир (все – июль). Также в мае Володин возглавлял российскую делегацию на траурных мероприятия в Иране в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси. Госдеятели высокого уровня имеют планы поездок, в нынешней ситуации это призвано продемонстрировать, что их принимают в странах Глобального Юга, считает Макаркин.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов