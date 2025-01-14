Как Госдума открыла весеннюю сессию: «А Алясочку-то вернут нам»Депутаты обсудили предложение Дональда Трампа о получении США контроля над Гренландией
Госдума 14 января открыла весеннюю сессию. Одной из основных тем, на которой сосредоточились в своих выступлениях лидеры фракций, стала идея избранного президента США Дональда Трампа о том, что США хотят получить контроль над Гренландией. Депутаты считают, что ответом на такие шаги может быть возвращение Аляски России. Но началось пленарное заседание с выступления председателя нижней палаты Вячеслава Володина, который о Гренландии в своей речи не упомянул.
Володин сказал, что президент пожелал депутатам успешной работы в весенней сессии. Спикер напомнил, что 2025 г. объявлен в России Годом защитника Отечества, поэтому нужно совершенствовать законодательную базу для поддержки Вооруженных сил. Далее Володин заявил, что «США, Англия, Франция забыли, какой ценой досталась победа во Второй мировой войне, пытаются исказить историю», поэтому депутаты должны сделать все, чтобы «память была защищена». Затем Володин перешел к «режиму Зеленского», заявив, что граждане Украины – «расходный материал, ничего более». «Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была нейтральным государством», – заявил спикер. Потом Володин сказал, что рост экономики в Европе низкий, а Россия «преодолевает трудности и санкции». По его словам, «политическая модель и экономическая, созданные президентом, показали устойчивость к вызовам и эффективность». Затем он перешел к критике ряда министерств, которые, по его словам, «не дорабатывают»: «Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия вступила в «очень трудный и исключительно ответственный год». Дальше он продолжил про избранного президента США Трампа. По его словам, «взахлеб» в отношении Трампа необоснован: «Планета вступила в эпоху политических громил, и Трамп, еще не взойдя на престол, уже по сути дела достиг тектонических сдвигов в западном мире. И если мы объективно все не оценим, нас ждут еще большие неприятности». Зюганов считает, что Трампу удастся «купить Гренландию, они припаркуют Канаду и Мексику, может, даже переименуют Мексиканский залив в Американский. Что касается Панамского канала, он был их и останется». Зюганов считает иллюзией, что после прихода Трампа конфликт на Украине закончится. Поэтому сейчас нужно «трезво посмотреть на угрозы», сказал коммунист. Он назвал угрозы, стоящие перед Россией: это вымирание, раскол и обнищание, миграция, экология. По словам Зюганова, нужно национализировать сферу ЖКХ, принять «Программу Победы» коммунистов, учитывать опыт «народных предприятий». Также Зюганов предложил пригласить в Госдуму первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. «Полноценные выборы не могут быть, когда три-четыре дня голосуют, один сторож, один считает и нет контролеров», – заметил он.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий начал с того, что заявил, что не Трамп добился тектонических успехов и сдвигов в мировой политики, а Владимир Путин. По его словам, США перестали быть мировым гегемоном, а создано «новое глобальное большинство». «Я не буду экстраполировать, что там будет с переименованием Мексиканского залива, с Гренландией, с Канадой, это еще бабушка надвое сказала», – заявил Слуцкий. Дальше лидер ЛДПР продолжил про миграцию, инфляцию, а закончил Годом защитника Отечества.
Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов свое выступление тоже начал с Гренландии: «Ну я, наверное, тоже про этот многострадальный остров начну». По его словам, Трампу нужна Гренландия не только из-за Северного морского пути. Миронов напомнил, что он в прошлом горный инженер-геофизик: 25% мировых запасов редкоземельных металлов находятся именно там: «Поэтому лапку-то протягивает он осознанно». Если Трамп говорит о Гренландии, то тогда Россия ему может напомнить, что в 1867 г. «всего лишь за $7,2 млн Россия продала Аляску»: «Ну сегодня, если перевести по современному курсу, – это $16,2 млрд». Дальше Миронов сказал, что российские активы на западе заморожены, $16,2 млрд США могут оставить себе: «А Алясочку-то вернут нам, потому что если начинать делить, так давайте, мы с большим удовольствием подключимся». Миронов тоже говорил о Годе защитника Отечества, высокой ключевой ставке, критиковал ЕГЭ и миграцию. «Вячеслав Викторович, вот просто искренняя вам благодарность за то, что мы начали наводить порядок с миграцией, в частности с детьми мигрантов, которые теперь обязаны сдавать тест», – воскликнул Миронов.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сказал, что всегда хочется надеяться на то, чтобы Новый год был лучше старого, но, похоже, с 2025 г. так не получится: в США – пожары, в Европе – теракты, в Китае – новый вирус. Но депутатам прежде всего нужно заниматься своей страной, сказал Нечаев, а сейчас главная проблема – экологическая катастрофа в Керченском проливе. По его словам, нужно быстрее устранять последствия катастрофы, нужны орнитологи, специальные агрегаты для отделения песка от мазута. Он предложил создать парламентскую комиссию, которая бы следила за ликвидацией последствий. Также Нечаев призвал депутатов поработать над тем, чтобы усилить уверенность людей в завтрашнем дне, поскольку с декабря идут слухи о заморозке банковских вкладов. Поэтому он призвал принять закон, чтобы подобные решения ЦБ мог принимать только после согласования с Госдумой. На Гренландии Нечаев предложил не акцентировать внимание: «Мы сегодня много говорили почему-то про Трампа, потому что он собирается Гренландию присоединять, давайте вот мы не будем хотя бы людей нервировать». Он призвал достигать национальных целей развития и в целом «достигать своих целей на всех фронтах». «И все у нас будет хорошо. А если будет совсем хорошо, то, действительно, тогда еще Аляску у США или выкупим, или заберем за долги», – закончил выступление Нечаев.
Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев говорил о предстоящем Годе защитника Отечества. Потом стал спорить с предложением Зюганова о том, что надо национализировать ЖКХ. «Так вот смотрите, мы только приняли законы и уже хотим, как говорится, чтобы булки росли на деревьях. Не бывает. Нам надо кадры подготовить, финансы», – рассуждал Васильев. По его мнению, думская оппозиция сейчас встает на путь «бешеного принтера». «Очень удобно быть в оппозиции и ни за что не отвечать, и сказать, что выборы плодовиты. А давайте честно скажем, глядя в глаза: выборы не идеальны, как любая работа, и даже ваша работа, коллеги, в любой фракции не идеальна», – сказал Васильев.