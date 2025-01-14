Как Госдума открыла весеннюю сессию: «А Алясочку-то вернут нам»

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сказал, что всегда хочется надеяться на то, чтобы Новый год был лучше старого, но, похоже, с 2025 г. так не получится: в США – пожары, в Европе – теракты, в Китае – новый вирус. Но депутатам прежде всего нужно заниматься своей страной, сказал Нечаев, а сейчас главная проблема – экологическая катастрофа в Керченском проливе. По его словам, нужно быстрее устранять последствия катастрофы, нужны орнитологи, специальные агрегаты для отделения песка от мазута. Он предложил создать парламентскую комиссию, которая бы следила за ликвидацией последствий. Также Нечаев призвал депутатов поработать над тем, чтобы усилить уверенность людей в завтрашнем дне, поскольку с декабря идут слухи о заморозке банковских вкладов. Поэтому он призвал принять закон, чтобы подобные решения ЦБ мог принимать только после согласования с Госдумой. На Гренландии Нечаев предложил не акцентировать внимание: «Мы сегодня много говорили почему-то про Трампа, потому что он собирается Гренландию присоединять, давайте вот мы не будем хотя бы людей нервировать». Он призвал достигать национальных целей развития и в целом «достигать своих целей на всех фронтах». «И все у нас будет хорошо. А если будет совсем хорошо, то, действительно, тогда еще Аляску у США или выкупим, или заберем за долги», – закончил выступление Нечаев.