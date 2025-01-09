«Ведомости» отобрали самых «разговорчивых» депутатов Госдумы

С одной стороны, количественные показатели выступлений конкретного депутата в зале пленарных заседаний иллюстрируют его активность как законодателя, пояснил «Ведомостям» депутат Евгений Ревенко («Единая Россия»). С другой – это также может показывать, над какими вопросами весь парламент трудился активнее всего, отметил он. В этом вопросе Ревенко обратил внимание на то, что в список лидеров по выступлениям входят Макаров и Яровая, что демонстрирует работу над федеральным бюджетом и пакетом законопроектов, который касается миграции. Единороссы стремятся учитывать активность своих депутатов не только в залах пленарных заседаний, но и в рамках подходов к прессе перед каждым из них, говорит Ревенко. Он подчеркнул, что фракция также стремится давать слово широкому кругу парламентариев – в частности, во время правчаса и в рамках обсуждений законопроектов.