«Ведомости» отобрали самых «разговорчивых» депутатов Госдумы

«Ведомости» отобрали самых «разговорчивых» депутатов ГосдумыБольше всего во время осенней сессии - 2024 выступали Володин, Останина, Макаров и другие
«Ведомости» оценили, кто из думцев наиболее активно выступал во время пленарок в осеннюю сессию 2024 г. Для анализа использовались стенограммы нижней палаты парламента (с 17 сентября до 18 декабря 2024 г.). В них фиксируется, что и кто из депутатов и приглашенных гостей говорит во время заседаний Госдумы.
В осеннюю сессию 2024 г., на которую по традиции пришлось принятие бюджета, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову пришлось выступать больше, чем многим депутатам, следует из анализа «Ведомостей». Они оказались на 26-м и 27-м месте по продолжительности выступлений (50 745 и 46 403 знаков с пробелами соответственно).
Места «выше» заняли думцы, из которых расчеты «Ведомостей» определили 15 лидеров, чаще всего пользующихся доступом к микрофону во время пленарок. Отметим, что ни Конституция, ни закон подробно не описывают, какие критерии в деятельности парламентария считаются положительными. Не описаны там депутатские KPI, в том числе степень публичности в работе на Охотном Ряду. Из 15 выделенных «Ведомостями» лидеров по «разговорчивости» семеро – единороссы, пятеро – коммунисты, один – справедливоросс, а также два депутата фракции ЛДПР.
Наиболее значительный след в стенограмме Госдумы, что логично, оставили три парламентария, которые чаще всего ведут заседания нижней палаты. Это спикер Вячеслав Володин (1-е место, на него пришлось 833 528 знаков в стенограмме), его первые заместители от «Единой России» Александр Жуков (2-е место, 352 190) и от КПРФ Иван Мельников (3-е, 323 837). Они выступают в первую очередь как председательствующие в Госдуме.
Кроме того, среди 15 лидеров этого рейтинга оказались глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), глава бюджетного комитета Андрей Макаров («Единая Россия»), вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»), главы комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). Из лидеров фракций наиболее активно выступал Геннадий Зюганов (КПРФ). Оказался среди наиболее «разговорчивых» депутатов и координатор коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев. Вошли в топ и другие думцы: Алексей Куринный из КПРФ, Сергей Леонов из ЛДПР (оба из комитета по охране здоровья), Даниил Бессарабов и Анатолий Выборный из «Единой России» (комитеты по законодательству и по безопасности соответственно).
С одной стороны, количественные показатели выступлений конкретного депутата в зале пленарных заседаний иллюстрируют его активность как законодателя, пояснил «Ведомостям» депутат Евгений Ревенко («Единая Россия»). С другой – это также может показывать, над какими вопросами весь парламент трудился активнее всего, отметил он. В этом вопросе Ревенко обратил внимание на то, что в список лидеров по выступлениям входят Макаров и Яровая, что демонстрирует работу над федеральным бюджетом и пакетом законопроектов, который касается миграции. Единороссы стремятся учитывать активность своих депутатов не только в залах пленарных заседаний, но и в рамках подходов к прессе перед каждым из них, говорит Ревенко. Он подчеркнул, что фракция также стремится давать слово широкому кругу парламентариев – в частности, во время правчаса и в рамках обсуждений законопроектов.
Выступления могут быть разные: и связанные с переносом вопроса, и содержательные по законопроекту, отмечает Нилов (ЛДПР). И в первом, и во втором случаях компьютер засчитает плюс одно выступление, говорит он. По его словам, на статистику нельзя ориентироваться как на показатель качества работы, так же как и на упоминания в СМИ. Нилов отметил, что существует много примеров, когда депутаты достигают высоких KPI из-за озвученных предложений, но затем представителям фракций и Госдуме «приходится поправлять некоторые вещи и подчеркивать, что это мнение депутата».
Основная задача любого парламента – это публичное обсуждение проблем, отмечает депутат Сергей Обухов (КПРФ). Высказывание точки зрения своих избирателей – это конституционная обязанность депутата, говорит он. Порядок выступлений депутатов фракции определяют, учитывая их специализацию, а у каждого она своя – комитетская и связанная с квалификацией, пояснил Обухов.