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Володин призвал депутатов «думать головой» перед озвучиванием инициатив в СМИ

Ведомости

Депутаты должны более ответственно подходить к публичному озвучиванию своих предложений, «время пустопорожних заявлений прошло». Об этом в ходе пленарного заседания сказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. <…> Думать надо головой, прежде чем какую‑то идею озвучивать в Telegram-каналах, в других средствах массовой информации», – заявил спикер, призвав также парламентариев «не вносить в общество тревогу».

Он пояснил, что люди «к депутатам относятся очень серьезно» и считают, что «раз депутат сказал, значит, Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею». Прежде чем озвучивать инициативу, нужно проработать ее во фракции, в профильном комитете и обсудить с правительством, будет она поддержана или нет, отметил спикер.

«И конечно, надо в первую очередь оттолкнуться от позиции наших избирателей: как они относятся. С экспертами надо проработать», – заключил Володин.

За прошедшую неделю спикер уже не в первый раз призывает депутатов быть осторожнее с непродуманными инициативами. Так, 4 октября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на советские времена. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов. Спустя несколько дней Володин заявил, что «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать ребенка и предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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