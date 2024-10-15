Володин призвал депутатов «думать головой» перед озвучиванием инициатив в СМИ

За прошедшую неделю спикер уже не в первый раз призывает депутатов быть осторожнее с непродуманными инициативами. Так, 4 октября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на советские времена. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов. Спустя несколько дней Володин заявил, что «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать ребенка и предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения.