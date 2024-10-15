Володин призвал депутатов «думать головой» перед озвучиванием инициатив в СМИ
Депутаты должны более ответственно подходить к публичному озвучиванию своих предложений, «время пустопорожних заявлений прошло». Об этом в ходе пленарного заседания сказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. <…> Думать надо головой, прежде чем какую‑то идею озвучивать в Telegram-каналах, в других средствах массовой информации», – заявил спикер, призвав также парламентариев «не вносить в общество тревогу».
Он пояснил, что люди «к депутатам относятся очень серьезно» и считают, что «раз депутат сказал, значит, Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею». Прежде чем озвучивать инициативу, нужно проработать ее во фракции, в профильном комитете и обсудить с правительством, будет она поддержана или нет, отметил спикер.
«И конечно, надо в первую очередь оттолкнуться от позиции наших избирателей: как они относятся. С экспертами надо проработать», – заключил Володин.
За прошедшую неделю спикер уже не в первый раз призывает депутатов быть осторожнее с непродуманными инициативами. Так, 4 октября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на советские времена. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов. Спустя несколько дней Володин заявил, что «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать ребенка и предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения.