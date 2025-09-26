Росстандарт принял новый ГОСТ для пива
Росстандарт утвердил новый национальный ГОСТ для пива, он вступит в силу 1 января 2027 г. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
«Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Росстандарта, подписанный его руководителем Антоном Шалаевым, сообщил, что ГОСТ был принят 15 сентября. Издание также указывает на возможность досрочного применения ГОСТа.
Работа над новым национальным ГОСТом «Пиво. Общие технические условия» велась с 2019 г. Разработкой занимался Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров (СРП). Действующий регламент существует с 2012 г. и давно считается участниками рынка устаревшим.
По словам председателя совета СРП Даниила Бримана, новый стандарт впервые вводит критерии идентификации пива, которые позволят эффективнее выявлять фальсификат. Он пояснил, что не менее 80% сырья для продукции должен составлять солод, а оставшиеся 20% могут приходиться на несоложеные продукты, из которых лишь 2% – сахарсодержащие. При этом недобросовестные производители могут сокращать долю солода для снижения себестоимости, поскольку соблюдение норм контролируется слабо. Новый ГОСТ предполагает проведение соответствующих проверок.
В середине июля Роскачество сообщало о планах разработать до конца года ГОСТ, который установит правила отнесения пива к российскому. В организации отмечали, что главным условием станет 95%-ная локализация производства. В будущем на основе этого стандарта может быть разработан закон, аналогичный законодательству о виноделии, где закреплено понятие «Вино России».