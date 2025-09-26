Росстандарт принял новый ГОСТ для пива

По словам председателя совета СРП Даниила Бримана, новый стандарт впервые вводит критерии идентификации пива, которые позволят эффективнее выявлять фальсификат. Он пояснил, что не менее 80% сырья для продукции должен составлять солод, а оставшиеся 20% могут приходиться на несоложеные продукты, из которых лишь 2% – сахарсодержащие. При этом недобросовестные производители могут сокращать долю солода для снижения себестоимости, поскольку соблюдение норм контролируется слабо. Новый ГОСТ предполагает проведение соответствующих проверок.