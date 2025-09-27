ЗАЭС сообщила о достаточности дизеля для работы резервных генераторов
Запорожская АЭС располагает достаточным запасом дизельного топлива для работы генераторов в автономном режиме. Об этом сообщили в российской администрации ЗАЭС.
«На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме», – говорится в сообщении.
Электроснабжение ЗАЭС с 23 сентября осуществляется от резервных дизель-генераторов. Уточняется, что функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме, радиационная обстановка на промплощадке станции и прилегающей территории остается в пределах нормы.
ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил 25 сентября, что ситуация на ЗАЭС продолжает беспокоить.