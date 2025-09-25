Гросси: ситуация на ЗАЭС продолжает беспокоить
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжает беспокоить, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях открытия форума «Мировая атомная неделя». Агентство продолжает следить за станцией ежедневно.
«Агентство сообщило о новых инцидентах, в частности о прекращении внешнего энергоснабжения в десятый раз. Мы считаем, что это нарушает безопасность объекта», – сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).
Гросси добавил, что обсудит ситуацию с ЗАЭС с российской стороной, а затем – с украинской.
23 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что станция работает на резервном питании, потому что ее отключили от последней внешней линии энергоснабжения. При этом она подчеркнула, что ЗАЭС имеет запасы топлива, которых достаточно для резервного питания.
6 сентября вооруженные силы Украины атаковали дронами учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Удар наносился в 300 м от энергоблока и пришелся по крыше корпуса «Г». Радиационный фон после атаки находился в норме. Работа станции продолжилась в прежнем режиме.