ЗАЭС отключили от всех внешних линий энергоснабжения
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сейчас работает на резервном питании, потому что ее отключили от последней внешней линии энергоснабжения, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает ТАСС.
«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», – объяснила Яшина. По ее словам, последней питавшей станцию внешней линией была «Днепровская» линия снабжения.
При этом Яшина подчеркнула, что ЗАЭС имеет запасы топлива, которых достаточно для резервного питания.
В июле станцию уже отключали от внешнего энергоснабжения. Тогда не было обнаружено нарушений условий безопасности. Радиационный фон тоже находился под контролем и в пределах природных значений. В тот же день питание от внешних линий было восстановлено.