Запорожская АЭС отключена от внешнего энергоснабжения

Запорожская атомная электростанция находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты АЭС в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнял, что эксперты организации будут находиться на станции до стабилизации ситуации вокруг российско-украинского конфликта.