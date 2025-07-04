Запорожская АЭС отключена от внешнего энергоснабжения
Запорожская атомная электростанция (АЭС) полностью отключена от внешнего энергоснабжения в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщается в Telegram-канале станции.
Питание нужд электростанции осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии устанавливаются. Оборудование ЗАЭС находится в безопасном состоянии. Персонал контролирует его работу.
Нарушений пределов и условий безопасности не обнаружено. Радиационный фон на площадке электростанции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится под контролем и не превышает природных значений.
27 июня вооруженные силы Украины атаковали беспилотником группу сотрудников ЗАЭС, которые проводили работы на гидротехнических сооружениях. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сами сотрудники, которые выполняли очистку канала, успели укрыться. Обошлось без пострадавших. 30 мая место удара по ЗАЭС осмотрели инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Запорожская атомная электростанция находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты АЭС в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнял, что эксперты организации будут находиться на станции до стабилизации ситуации вокруг российско-украинского конфликта.