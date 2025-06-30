Инспекторы МАГАТЭ посетили место атаки ВСУ на сотрудников ЗАЭС
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. Об этом сообщили представители станции.
«Инспекторы осмотрели локацию, где произошел инцидент», – говорится в заявлении.
27 июня стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской АЭС, которые проводили работы на гидротехнических сооружениях. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сами сотрудники, выполнявшие очистку канала, успели укрыться, никто из персонала не пострадал.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Станция и прилегающий город регулярно подвергаются украинским обстрелам.
В ноябре 2024 г. глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства будут находиться на станции до стабилизации ситуации вокруг украинского конфликта.
25 мая в Telegram-канале ЗАЭС сообщали, что в день ротации наблюдателей МАГАТЭ украинские силы вели артиллерийский огонь по территории, примыкающей к площадке станции.