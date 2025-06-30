Инспекторы МАГАТЭ посетили место атаки ВСУ на сотрудников ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Станция и прилегающий город регулярно подвергаются украинским обстрелам.