Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Инспекторы МАГАТЭ посетили место атаки ВСУ на сотрудников ЗАЭС

Ведомости

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. Об этом сообщили представители станции.

«Инспекторы осмотрели локацию, где произошел инцидент», – говорится в заявлении.

27 июня стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской АЭС, которые проводили работы на гидротехнических сооружениях. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сами сотрудники, выполнявшие очистку канала, успели укрыться, никто из персонала не пострадал.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Станция и прилегающий город регулярно подвергаются украинским обстрелам.

В ноябре 2024 г. глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства будут находиться на станции до стабилизации ситуации вокруг украинского конфликта.

25 мая в Telegram-канале ЗАЭС сообщали, что в день ротации наблюдателей МАГАТЭ украинские силы вели артиллерийский огонь по территории, примыкающей к площадке станции.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных