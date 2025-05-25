ЗАЭС сообщила об обстрелах ВСУ в день ротации наблюдателей МАГАТЭ

В день проведения ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС украинские силы вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке станции. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.