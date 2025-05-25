ЗАЭС сообщила об обстрелах ВСУ в день ротации наблюдателей МАГАТЭ
В день проведения ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС украинские силы вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке станции. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась 25 мая. В состав 28-й команды вошли три инспектора, они будут заниматься наблюдением и оценкой состояния эксплуатационной безопасности станции.
На ЗАЭС добавили, что станция сейчас работает в прежнем режиме, все шесть блоков находятся в состоянии «холодный останов».
13 февраля Министерство обороны РФ обвинило Киев в срыве ротации экспертов МАГАТЭ. В ведомстве опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены атаки украинских военных с использованием беспилотников и артиллерии на автоколонну с экспертами.
Запорожская АЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г., а инспекторы МАГАТЭ работают на станции с сентября того же года.