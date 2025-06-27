ВСУ атаковали беспилотниками группу сотрудников Запорожской АЭС
Украинские военные при помощи беспилотников совершили атаку в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
В результате атаки никто не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль.
Сейчас проводится оценка причиненного ущерба и анализ обстоятельств происшествия. Деятельность на АЭС продолжается с полным соблюдением всех необходимых мер предосторожности, говорится в сообщении. Безопасность эксплуатации станции гарантирована.
«Подобные атаки ВСУ – это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции. То, что целью террористов становятся атомщики, демонстрирует новый уровень бесчеловечности киевского режима», – говорится в сообщении.
Запорожская АЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Станция и город регулярно подвергаются украинским обстрелам. В ноябре 2024 г. директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.
25 мая в Telegram-канале ЗАЭС сообщили, что в день проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС украинские силы вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке станции.