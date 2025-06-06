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Глава «Росатома» допустил запуск Запорожской АЭС после снятия военных угроз

Ведомости

Глава «Росатома» Алексей Лихачев допустил запуск Запорожской атомной электростанции после снятия военных угроз со стороны Украины. Об этом руководитель госкорпорации заявил по итогам встречи с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, которая прошла в Калининграде.

Переговоры также проходили на уровне делегаций. Как передает ТАСС, стороны обсудили обстрелы ЗАЭС со стороны вооруженных сил Украины, а также вопросы обеспечения безопасности станции.

Лихачев по завершении встречи заявил, что у них состоялся полезный и откровенный разговор, также стороны договорились продолжить контакты. Он подчеркнул, что присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС помогает информировать мир об обстреле объекта атомной энергетики со стороны Украины. Безопасность сотрудников международного агентства является абсолютным приоритетом, добавил он.

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Станция и город регулярно подвергаются украинским обстрелам. В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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