Глава «Росатома» допустил запуск Запорожской АЭС после снятия военных угроз

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Станция и город регулярно подвергаются украинским обстрелам. В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.