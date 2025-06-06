Глава «Росатома» допустил запуск Запорожской АЭС после снятия военных угроз
Глава «Росатома» Алексей Лихачев допустил запуск Запорожской атомной электростанции после снятия военных угроз со стороны Украины. Об этом руководитель госкорпорации заявил по итогам встречи с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, которая прошла в Калининграде.
Переговоры также проходили на уровне делегаций. Как передает ТАСС, стороны обсудили обстрелы ЗАЭС со стороны вооруженных сил Украины, а также вопросы обеспечения безопасности станции.
Лихачев по завершении встречи заявил, что у них состоялся полезный и откровенный разговор, также стороны договорились продолжить контакты. Он подчеркнул, что присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС помогает информировать мир об обстреле объекта атомной энергетики со стороны Украины. Безопасность сотрудников международного агентства является абсолютным приоритетом, добавил он.
ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». Станция и город регулярно подвергаются украинским обстрелам. В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.