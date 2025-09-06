Учебный центр ЗАЭС атаковали беспилотники
Вооруженные силы Украины атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при помощи дронов. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.
Удар наносился в 300 м от энергоблока и пришелся по крыше корпуса «Г». В центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, который важен для подготовки персонала. Возгорания и критических разрушений не произошло. Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон находится в норме. Работа станции продолжается в прежнем режиме.
10 августа директор по коммуникациям российской администрации ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что атаки со стороны ВСУ создают критическую ситуацию вокруг ЗАЭС. Под удары попадают сотрудники МЧС, которые ликвидируют последствия прошлых обстрелов, а в 2024 г. сотрудники станции пострадали в ходе устранения последствий атаки на подстанцию «Радуга».
Российские силы взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают на электростанции с сентября 2022 г.
24 апреля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия вблизи станции стали практически повседневным явлением. Он рассказал, что эксперты агентства укрывались в помещении в связи со звуками выстрелов возле административного здания ЗАЭС.