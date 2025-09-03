Газета
Политика

Лавров: представители МАГАТЭ продолжат работать на Запорожской АЭС

Ведомости

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут находиться на Запорожской АЭС столько, сколько Россия сочтет целесообразным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в фильме, посвященном ситуации вокруг станции.

«ЗАЭС – это российский ядерный объект. Когда придет время, представители агентства станцию покинут», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр заявил, что обстрелы ЗАЭС создавали реальную угрозу масштабной ядерной катастрофы. По его словам, что «рассчитывать на здравомыслие или чувство самосохранения» со стороны Киева не приходилось. Лавров отметил, что Россия была вынуждена привлечь к наблюдению за обстановкой на ЗАЭС экспертов секретариата МАГАТЭ, хотя, по его мнению, подобная деятельность мандатом МАГАТЭ не предусмотрена.

ВСУ атаковали территорию возле Запорожской АЭС

Политика / Международные отношения

10 августа директор по коммуникациям российской администрации ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атаки со стороны украинских войск создают критическую ситуацию вокруг ЗАЭС. По ее словам, под обстрелы попадают сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов, а в 2024 г. сотрудники станции получили ранения при атаке ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию «Радуга».

ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают на атомной электростанции с сентября 2022 г.

24 апреля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что военные действия вблизи станции стали практически повседневным явлением. По его словам, эксперты агентства укрывались в помещении в связи со звуками выстрелов возле административного здания атомной электростанции. 

