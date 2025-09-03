Лавров: представители МАГАТЭ продолжат работать на Запорожской АЭС

Министр заявил, что обстрелы ЗАЭС создавали реальную угрозу масштабной ядерной катастрофы. По его словам, что «рассчитывать на здравомыслие или чувство самосохранения» со стороны Киева не приходилось. Лавров отметил, что Россия была вынуждена привлечь к наблюдению за обстановкой на ЗАЭС экспертов секретариата МАГАТЭ, хотя, по его мнению, подобная деятельность мандатом МАГАТЭ не предусмотрена.