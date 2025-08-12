ВСУ атаковали территорию возле Запорожской АЭС

ВСУ атаковали территорию возле Запорожской АЭСПроизошло возгорание сухой травы, на месте находятся сотрудники МЧС
Украинская армия атаковала территорию возле Запорожской АЭС, произошло возгорание сухой травы. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции», – написал он в Telegram.
Сейчас на месте находятся сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания. Балицкий сообщил, что ситуация контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей: «Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме».
10 августа директор по коммуникациям российской администрации станции Евгения Яшина заявила, что атаки со стороны украинских войск создают критическую ситуацию вокруг ЗАЭС. Яшина отмечает, что постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Под обстрелы, в частности, попадают сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих атак.
ЗАЭС и Энергодар перешли под российский контроль в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают на атомной электростанции с сентября 2022 г.
24 апреля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что военные действия вблизи станции стали практически повседневным явлением. По его словам, эксперты агентства укрывались в помещении в связи со звуками выстрелов возле административного здания атомной электростанции. В ноябре 2024 г. Гросси говорил, что инспекторы будут присутствовать на АЭС до заморозки конфликта на Украине.