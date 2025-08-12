ВСУ атаковали территорию возле Запорожской АЭС

24 апреля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что военные действия вблизи станции стали практически повседневным явлением. По его словам, эксперты агентства укрывались в помещении в связи со звуками выстрелов возле административного здания атомной электростанции. В ноябре 2024 г. Гросси говорил, что инспекторы будут присутствовать на АЭС до заморозки конфликта на Украине.