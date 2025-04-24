Гросси: военные действия возле ЗАЭС стали почти ежедневными
Боевые действия вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стали практически повседневным явлением. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«С точки зрения ядерной безопасности такая ситуация явно не является устойчивой», – подчеркнул Гросси.
По его словам, инспекторы агентства на ЗАЭС утром 23 апреля были вынуждены укрыться в помещении в связи со звуками выстрелов возле административного здания атомной электростанции. Гросси уточнил, что сотрудники МАГАТЭ слышали взрывы и выстрелы на разном расстоянии от станции почти ежедневно в течение прошлой недели. Несмотря на это они продолжают проводить обходы для мониторинга и оценки ядерной безопасности.
17 апреля украинский беспилотник попытался атаковать территорию ЗАЭС. БПЛА был нейтрализован в 300 м от станции, недалеко от корпуса, где находится уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина предположила, что украинские военные могли намеренно атаковать станцию перед истечением моратория на удары по энергообъектам.
ЗАЭС и Энергодар перешли под российских контроль в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В ноябре 2024 г. Гросси говорил, что они будут присутствовать на АЭС до заморозки конфликта на Украине.