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Гросси: военные действия возле ЗАЭС стали почти ежедневными

Ведомости

Боевые действия вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стали практически повседневным явлением. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«С точки зрения ядерной безопасности такая ситуация явно не является устойчивой», – подчеркнул Гросси.

По его словам, инспекторы агентства на ЗАЭС утром 23 апреля были вынуждены укрыться в помещении в связи со звуками выстрелов возле административного здания атомной электростанции. Гросси уточнил, что сотрудники МАГАТЭ слышали взрывы и выстрелы на разном расстоянии от станции почти ежедневно в течение прошлой недели. Несмотря на это они продолжают проводить обходы для мониторинга и оценки ядерной безопасности.

17 апреля украинский беспилотник попытался атаковать территорию ЗАЭС. БПЛА был нейтрализован в 300 м от станции, недалеко от корпуса, где находится уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина предположила, что украинские военные могли намеренно атаковать станцию перед истечением моратория на удары по энергообъектам.

ЗАЭС и Энергодар перешли под российских контроль в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В ноябре 2024 г. Гросси говорил, что они будут присутствовать на АЭС до заморозки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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