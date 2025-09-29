Газета
Lufthansa сократит 4000 рабочих мест к 2030 году

Ведомости

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить 4000 рабочих мест к 2030 г. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Сокращение рабочих мест произойдет за счет цифровизации, автоматизации и консолидации процессов. Сейчас Lufthansa борется с последствиями забастовок и задержками в поставках самолетов, что негативно сказывается на финансовых и операционных показателях перевозчика.

В связи с планами авиакомпании немецкий профсоюз пилотов и авиаинженеров Vereinigung Cockpit проведет голосование о готовности провести забастовку.

5 августа Bloomberg сообщало, что Lufthansa не будет вести переговоры о приобретении доли в испанской Air Europa. По данным агентства, Air Europa отдавала приоритет переговорам с Lufthansa о продаже 20% акций. Немецкая авиакомпания видела в сделке возможность расширить свое присутствие в Южной Европе.

Lufthansa Group – это глобальная авиационная группа, насчитывающая порядка 240 дочерних компаний. Компания объединяет сегменты пассажирских авиаперевозок и авиационных услуг. Ее рейсы осуществляются из собственных глобальных хабов во Франкфурте, Мюнхене и Цюрихе, а также из национальных хабов в Вене и Брюсселе.

