Lufthansa сократит 4000 рабочих мест к 2030 году

5 августа Bloomberg сообщало, что Lufthansa не будет вести переговоры о приобретении доли в испанской Air Europa. По данным агентства, Air Europa отдавала приоритет переговорам с Lufthansa о продаже 20% акций. Немецкая авиакомпания видела в сделке возможность расширить свое присутствие в Южной Европе.