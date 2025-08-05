Авиакомпания Lufthansa отказалась от переговоров о покупке доли в Air Europa
После отказа Turkish Airlines стала единственным претендентом на испанскую авиакомпанию. До этого от переговоров отказалась компания Air France-KLM, а авиационный холдинг International Airlines Group (IAG SA) получил отказ в покупке пакета акций.
Как отмечает агентство, Air Europa отдавала приоритет переговорам с Lufthansa о продаже 20% акций. Lufthansa, в свою очередь, видела в сделке возможность расширить свое присутствие в Южной Европе. В том числе, на Балеарских островах (Испания) – популярном туристическом направлении с высоким пассажиропотоком.
Lufthansa Group – это глобальная авиационная группа, насчитывающая около 240 дочерних компаний. Компания объединяет сегменты пассажирских авиаперевозок и авиационных услуг. Рейсы компании осуществляются из собственных глобальных хабов во Франкфурте, Мюнхене и Цюрихе, а также из национальных хабов в Вене и Брюсселе.