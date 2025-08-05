Авиакомпания Lufthansa отказалась от переговоров о покупке доли в Air Europa

Как отмечает агентство, Air Europa отдавала приоритет переговорам с Lufthansa о продаже 20% акций. Lufthansa, в свою очередь, видела в сделке возможность расширить свое присутствие в Южной Европе. В том числе, на Балеарских островах (Испания) – популярном туристическом направлении с высоким пассажиропотоком.