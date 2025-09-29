«Газпром» в первом полугодии 2025 года символически нарастил добычу газа
Добыча газа ПАО «Газпром» в первом полугодии 2025 г. выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 209,48 млрд куб. м. Об этом сообщается в отчетности компании.
По состоянию на 30 июня 2025 г. группа добыла 38,32 млн т нефти и газового конденсата, что на 2,35% больше, чем за такой же период прошлого года. Увеличение объемов добычи жидких углеводородов связано с высокой маржинальностью реализации данного вида сырья. Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле «Газпрома» добыли 11,14 млрд куб. м газа и 7,39 млн т жидких углеводородов.
По итогам шести месяцев 2025 г. ГТС группы в России поступило 301,2 млрд куб. м газа против 308,4 млрд куб. м. за аналогичный период 2024 г. Снижение показателя в «Газпроме» объяснили уменьшением объемов поставки газа потребителям внутри страны.
В первом полугодии группа продала на внутреннем и внешних рынках 185 млрд куб. м газа (186,7 млрд куб. м. в 2024 г.). Трубопроводные поставки газа в Китай по МГ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) «Сила Сибири» выросли на 28,9%. Из-за получения «Газпромом» контроля над деятельностью ООО «Сахалинская Энергия» консолидированы объемы СПГ, реализованные в страны АТР в рамках проекта «Сахалин-2».
29 июля «Газпром» опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2025 г. Чистый убыток компании составил 10,8 млрд руб. против 480,6 млрд руб. убытка за аналогичный период 2024 г. Выручка «Газпрома» увеличилась на 4,2% до 3,05 трлн руб. Валовая прибыль компании возросла на 65% и достигла 941 млрд руб. Прибыль от продаж составила 178 млрд руб., тогда как в первом полугодии 2024 г. был убыток от продаж в 197 млрд руб.