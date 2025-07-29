«Газпром» сократил убыток за первое полугодие до 10,8 млрд рублей
Чистый убыток ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2025 г. составил 10,8 млрд руб. против 480,6 млрд руб. убытка за аналогичный период 2024 г. Об это свидетельствует отчетность компании.
Выручка «Газпрома» за указанный период увеличилась на 4,2% и достигла 3,05 трлн руб. Валовая прибыль компании выросла на 65% до 941 млрд руб. Прибыль от продаж составила 178 млрд руб., в то время как в первом полугодии прошлого года был убыток от продаж в 197 млрд руб.
27 июня «Газпром» объявил, что компания не станет выплачивать дивиденды по итогам деятельности в 2024 г. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров.