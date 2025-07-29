«Газпром» сократил убыток за первое полугодие до 10,8 млрд рублей

Выручка «Газпрома» за указанный период увеличилась на 4,2% и достигла 3,05 трлн руб. Валовая прибыль компании выросла на 65% до 941 млрд руб. Прибыль от продаж составила 178 млрд руб., в то время как в первом полугодии прошлого года был убыток от продаж в 197 млрд руб.