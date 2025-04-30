«Газпром» в 2024 году вернулся к прибыли по МСФО

Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в прошлом году превысил плановый уровень в 30 млрд куб. м. 1 декабря 2024 г. «Газпром» вывел газопровод на проектную мощность – 38 млрд куб. м в год. В конце декабря 2024 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что объем поставок по итогам года составит около 31 млрд куб. м, то есть вырастет на 37% к показателю 2023 г. Миллер также сообщил, что в 2024 г. «Газпром» добудет около 416 млрд куб. м газа, что на 61 млрд куб. м (примерно на 17%) больше, чем годом ранее.