«Газпром» в 2024 году вернулся к прибыли по МСФО

«Газпром» в 2024 году вернулся к прибыли по МСФОКлючевым фактором роста финансовых показателей компании стал рост экспорта газа
«Газпром» в 2024 г. получил чистую прибыль в размере 1,2 трлн руб. против чистого убытка в размере 629,1 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО, опубликованной 30 апреля.
Выручка «Газпрома» в прошлом году выросла на 25% до 10,7 трлн руб.
Выручка от продажи газа в целом по группе выросла на 33% до 4,1 трлн руб. С учетом акцизов и таможенных пошлин показатель вырос на 19% до 4,9 трлн руб. Доходы от газа на экспорт увеличились на 24,5% до 3,6 трлн руб. (с учетом акцизов и таможенных пошлин). Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла не так значительно – на 6% до 1,3 трлн руб.
Операционные расходы компании в 2024 г. увеличились на 5% до 9,1 трлн руб. Прибыль от продаж составила 1,5 трлн руб. против убытка в размере 363,7 млрд руб. в 2023 г., прибыль до налогообложения – 1,7 трлн руб. по сравнению с убытком в размере против 659,1 млрд руб. годом ранее.
Показатель EBITDA «Газпрома» в прошлом году вырос на 76% до 3,1 трлн руб.
Показатель выручки за 2024 г. стал вторым в истории «Газпрома» после рекордного показателя 2022 г. (11,7 трлн руб.), когда цены на европейском газовом рынке поднимались до исторических максимумов. Рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса «Газпрома», пояснил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводит компания.
Показатель EBITDA в прошлом году – третий по величине результат в истории группы. Более высокие цифры были в 2021–2022 гг. Значительный вклад в показатель EBITDA в 2024 г. внес результат IV квартала: в октябре – декабре 2024 г. он составил 966 млрд руб., пояснил Садыгов. Положительное влияние на результат IV квартала оказал рост поставок газа на внешние рынки, включая увеличение экспорта в Китай с выходом с 1 декабря на максимальный контрактный уровень, отметил топ-менеджер. Также улучшению финансовых результатов способствовала благоприятная ценовая динамика, добавил он.
Существенную поддержку чистой прибыли, по словам Садыгова, оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств, который компенсировал увеличение процентных расходов.
Чистая прибыль компании, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,4 трлн руб., что в два раза выше показателя за 2023 г.
Общий долг «Газпрома» по итогам года сохранился на уровне 2023 г., составив 6,7 трлн руб. Показатель «скорректированный чистый долг / EBITDA» снизился до 1,8 против 2,8 на конец 2023 г.
Садыгов также сообщил, что «Газпром» поддерживает значительную «подушку» ликвидности – в 2024 г. она превысила 1 трлн руб. «Такой запас средств на балансе обеспечивает высокую финансовую устойчивость группы даже в условиях санкционного давления», – отметил он.
Рост финансовых показателей «Газпрома» обусловлен увеличением выручки от продаж газа за счет роста объемов экспорта, увеличением цен на газ на рынке и консолидацией «Сахалинской энергии», отмечают аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман и старший аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Андрей Полищук.
В 2024 г. «Газпром» увеличил поставки газа относительно уровней предыдущего года по всем направлениям – в Китай, Европу, страны СНГ и на внутренний рынок, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Экспорт газа из России по трубопроводам, монопольным правом на который обладает «Газпром», в 2024 г. вырос на 16% до 119 млрд куб. м, сообщил в январе вице-премьер Александр Новак.
Поставки газа в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) в 2024 г., по расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), увеличились на 14% до 32,1 млрд куб. м.
Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в прошлом году превысил плановый уровень в 30 млрд куб. м. 1 декабря 2024 г. «Газпром» вывел газопровод на проектную мощность – 38 млрд куб. м в год. В конце декабря 2024 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что объем поставок по итогам года составит около 31 млрд куб. м, то есть вырастет на 37% к показателю 2023 г. Миллер также сообщил, что в 2024 г. «Газпром» добудет около 416 млрд куб. м газа, что на 61 млрд куб. м (примерно на 17%) больше, чем годом ранее.
По мнению Суверова, вклад в рост финансовых показателей «Газпрома» в 2024 г. также внесли индексация цен на газ в России и успешная работа нефтяного бизнеса компании, в том числе рост добычи газового конденсата. Кауфман отмечает также скромный рост операционных расходов компании с учетом высокого уровня инфляции в стране. «Газпром» провел работу по контролю издержек и продаже непрофильных активов, поясняет главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев.
Прогнозы на 2025 г. и дивиденды
Аналитики прогнозируют продолжение роста финансовых показателей компании в 2025 г., отмечая, что на них положительно скажется отмена надбавки к НДПИ, которая составляла 600 млрд руб. в год. Сдерживающими факторами для роста будут остановка высокомаржинальных поставок газа транзитом через Украину, укрепление рубля, рост ставки налога на прибыль и падение цен на нефть, отмечает Кауфман.
По прогнозу Сергеева, выручка и показатель EBITDA «Газпрома» в 2025 г. вырастут на 10% до 11,8 трлн руб. и 3.4 трлн руб. соответственно, а чистая прибыль — на 8% до 1,3 трлн руб. Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин ожидает «умеренного роста» EBITDA и чистой прибыли. По оценке Полищука, показатель EBITDA «Газпрома» в этом году может вырасти на 10%, но чистая прибыль может несколько снизиться из-за увеличения роста ставки налога на прибыль и дополнительных процентных расходов на фоне высокой ключевой ставки. По прогнозу ФГ «Финам», показатель EBITDA «Газпрома» составит 3,2 трлн руб. (+3% к 2024 г.), скорректированная чистая прибыль – 1,35 трлн руб. (-6%).
Вопрос выплаты «Газпромом» дивидендов по итогам 2024 г., пока остается открытым, говорят аналитики. Исходя из показателя чистой прибыли, дивиденды могли бы составлять 30,27 руб. на акцию, подсчитали эксперты.
В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. Тогда «Газпром» впервые в своей истории выплатил дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. компания решила дивиденды не начислять. До этого «Газпром» неизменно с 1999 г. выплачивал акционерам дивиденды по итогам года.
Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом дивиденды могут быть снижены, если показатель долговой нагрузки компании («чистый долг / EBITDA») превышает 2,5.
Кауфман обращает внимание, что, несмотря на улучшение основных финансовых показателей, «Газпром» в своем пресс-релизе не упомянул вопрос выплаты дивидендов. По его мнению, это может означать, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России и непредсказуемой геополитической ситуации «Газпром» сфокусируется на дальнейшем сокращении долговой нагрузки, а дивидендные выплаты будут возобновлены не ранее чем через год.
Бахтин также не исключает, что «Газпром» откажется от выплаты дивидендов за 2024 г., так как они не заложены в бюджет РФ на 2025 г. При этом, по его мнению, интрига может сохраняться вплоть до годового собрания акционеров компании, которое состоится 26 июня 2025 г.
Полищук и Сергеев считают, что «Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 г.
Котировки акций «Газпрома» фактически не отреагировали на публикацию отчетности. На 18:35 мск стоимость бумаг компании на Московской бирже выросла на 0,5% к закрытию предыдущей торговой сессии до 149,95 руб. за шутку, свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании составляет 3,5 трлн руб.