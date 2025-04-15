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«Газпром» размещает облигации на $350 млн

Ведомости

ПАО «Газпром» разместит облигации на $350 млн на срок три года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой 18 апреля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Газпромбанка.

Книга заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях была закрыта 15 апреля. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов. Также выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в том числе розничным инвесторам, на 21,6% – управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% – коммерческим банкам.

Купон по долларовому выпуску установлен ниже купона по выпуску эмитента в евро 7,75% с датой книги 10 апреля 2025 г. Спред к кривой замещающих облигаций в долларах Минфина РФ составил 100 б. п., добавили в банке.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что новая сделка «Газпрома» размещена «вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях».

15 апреля ООО «Газпром капитал» разместило трехлетние облигации объемом 350 млн евро с расчетами в рублях. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля, ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 7,75% годовых. Поручителем по выпуску выступило ПАО «Газпром».

31 марта «Газпром капитал» разместил биржевые облигации на 1,5 млрд китайских юаней по номинальной стоимости. Ставка купонов установлена в размере 9% годовых. Выпуск включает 15 000 облигаций номиналом 100 000 юаней каждая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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