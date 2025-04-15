«Газпром» размещает облигации на $350 млн

Книга заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях была закрыта 15 апреля. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов. Также выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в том числе розничным инвесторам, на 21,6% – управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% – коммерческим банкам.