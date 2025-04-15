«Газпром» размещает облигации на $350 млн
ПАО «Газпром» разместит облигации на $350 млн на срок три года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой 18 апреля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Газпромбанка.
Книга заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях была закрыта 15 апреля. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов. Также выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в том числе розничным инвесторам, на 21,6% – управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% – коммерческим банкам.
Купон по долларовому выпуску установлен ниже купона по выпуску эмитента в евро 7,75% с датой книги 10 апреля 2025 г. Спред к кривой замещающих облигаций в долларах Минфина РФ составил 100 б. п., добавили в банке.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что новая сделка «Газпрома» размещена «вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях».
15 апреля ООО «Газпром капитал» разместило трехлетние облигации объемом 350 млн евро с расчетами в рублях. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля, ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 7,75% годовых. Поручителем по выпуску выступило ПАО «Газпром».