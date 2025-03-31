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«Газпром» разместил номинированные в юанях дебютные облигации

Ведомости

ООО «Газпром капитал» разместил биржевые облигации на 1,5 млрд китайских юаней по номинальной стоимости, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Компания собрала заявки на биржевые облигации серии БО-001Р-11 с погашением через год и ежемесячной выплатой купонов 26 марта. Из информации, которая размещена на сайте, следует, что ставка купонов установлена в размере 9% годовых. Выпуск включает 15 000 облигаций номиналом 100 000 юаней каждая.

Эмитентом ценных бумаг выступает компания «Газпром капитал», используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство «Газпрома».

21 марта «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщили, что средняя экспортная цена российского трубопроводного газа в 2024 г. снизилась на 5% к предыдущему году до $290 за 1000 куб. м. В этом году, согласно прогнозам аналитиков, показатель вырастет на 11% и составит $321 за 1000 куб. м. Максимальная в этом году стоимость газа, по оценкам ЦЦИ, будет в I квартале – $403 за 1000 куб. м, затем она начнет снижаться и к IV кварталу составит $260. В 2026 г. показатель будет находиться на уровне $263, в 2027 г. – $253, прогнозирует ЦЦИ. В центре пояснили, что ожидаемое увеличение средней цены в этом году связано с общим ростом газовых котировок в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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