«Газпром» разместил номинированные в юанях дебютные облигации

21 марта «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщили, что средняя экспортная цена российского трубопроводного газа в 2024 г. снизилась на 5% к предыдущему году до $290 за 1000 куб. м. В этом году, согласно прогнозам аналитиков, показатель вырастет на 11% и составит $321 за 1000 куб. м. Максимальная в этом году стоимость газа, по оценкам ЦЦИ, будет в I квартале – $403 за 1000 куб. м, затем она начнет снижаться и к IV кварталу составит $260. В 2026 г. показатель будет находиться на уровне $263, в 2027 г. – $253, прогнозирует ЦЦИ. В центре пояснили, что ожидаемое увеличение средней цены в этом году связано с общим ростом газовых котировок в мире.