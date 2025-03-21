Аналитики ожидают роста экспортных цен «Газпрома» в 2025 году

Аналитики ожидают роста экспортных цен «Газпрома» в 2025 годуЭто позволит газовой монополии избежать убытков
Средняя экспортная цена российского трубопроводного газа в 2024 г. снизилась на 5% к предыдущему году до $290 за 1000 куб. м, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ). «Ведомости» ознакомились с документом. В этом году, согласно прогнозам аналитиков, показатель вырастет на 11% и составит $321 за 1000 куб. м.
Максимальной в этом году стоимость газа, по оценкам ЦЦИ, будет в I квартале – $403 за 1000 куб. м, затем она начнет снижаться и к IV кварталу составит $260. В 2026 г. показатель будет находиться на уровне $263, в 2027 г. – $253, прогнозирует ЦЦИ.
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