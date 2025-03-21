Аналитики ожидают роста экспортных цен «Газпрома» в 2025 году

Максимальной в этом году стоимость газа, по оценкам ЦЦИ, будет в I квартале – $403 за 1000 куб. м, затем она начнет снижаться и к IV кварталу составит $260. В 2026 г. показатель будет находиться на уровне $263, в 2027 г. – $253, прогнозирует ЦЦИ.