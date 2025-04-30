Выручка медиаактивов «Газпрома» в 2024 году составила 163,5 млрд рублей

Выручка медиаактивов «Газпрома» в 2024 году составила 163,5 млрд рублейНо медиахолдинг газового гиганта продолжает оставаться убыточным
Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2024 г. достигла 163,5 млрд руб., следует из данных финансовой отчетности этой компании по МСФО за соответствующий период. А чистый убыток составил 247 млн руб., указано там же. В сегменте медиабизнеса учитываются показатели АО «Газпром-Медиа Холдинг» и его дочерних организаций, отмечается в документе. Выручка всей группы «Газпром» по МСФО в прошлом году увеличилась на 25% к 2023 г. до 10,7 трлн руб., а чистая прибыль составила 1,2 трлн руб.
В холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) входят эфирные телеканалы (НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница» и др.), радиостанции («Авторадио», Relax FM, Energy, Comedy Radio и др.), онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube, продакшены (Comedy Club Production, 1-2-3 Production и др.), кинопрокатчик «Централ партнершип» и т.д.
В последний раз финансовые показатели ГПМ за полный год по МСФО были опубликованы в 2021 г. Тогда консолидированные доходы медиахолдинга составили 121 млрд руб., а чистая прибыль «превысила» 3 млрд руб., следует из информации на сайте ГПМ. В январе-июне 2024 г. выручка ГПМ по МСФО составила 79,8 млрд руб., а чистый убыток – 7 млрд руб., следует из отчетности ПАО «Газпром» за соответствующий период.
Главными приоритетами ГПМ в 2024 г. стали создание и распространение коммерчески успешного и востребованного контента, а также внедрение инновационных технологий для расширения аудитории на всех площадках группы, отметил гендиректор этого медиахолдинга Александр Жаров. В числе важных направлений деятельности ГПМ прошлого года – разработка собственных решений в сфере искусственного интеллекта, в том числе для производства медиаконтента и усиления эффективности операционных процессов, и повышение кибербезопасности сервисов холдинга, уточнил он.
Кроме того, в 2024 г. ГПМ активно инвестировал в инфраструктуру Rutube и Premier, также добавил Жаров. Как результат, холдинг, по словам Жарова, добился «значительного роста аудитории платформ»: у Rutube, согласно собственным данным ГПМ, месячная аудитория за 2024 г. увеличилась на 65% до 78,3 млн активных пользователей, а у Premier – почти на 25 % до 6 млн платящих пользователей.