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Выручка медиаактивов «Газпрома» в 2024 году составила 163,5 млрд рублей

Но медиахолдинг газового гиганта продолжает оставаться убыточным
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2024 г. достигла 163,5 млрд руб., следует из данных финансовой отчетности этой компании по МСФО за соответствующий период. А чистый убыток составил 247 млн руб., указано там же. В сегменте медиабизнеса учитываются показатели АО «Газпром-Медиа Холдинг» и его дочерних организаций, отмечается в документе. Выручка всей группы «Газпром» по МСФО в прошлом году увеличилась на 25% к 2023 г. до 10,7 трлн руб., а чистая прибыль составила 1,2 трлн руб.

В холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) входят эфирные телеканалы (НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница» и др.), радиостанции («Авторадио», Relax FM, Energy, Comedy Radio и др.), онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube, продакшены (Comedy Club Production, 1-2-3 Production и др.), кинопрокатчик «Централ партнершип» и т.д.

В последний раз финансовые показатели ГПМ за полный год по МСФО были опубликованы в 2021 г. Тогда консолидированные доходы медиахолдинга составили 121 млрд руб., а чистая прибыль «превысила» 3 млрд руб., следует из информации на сайте ГПМ. В январе-июне 2024 г. выручка ГПМ по МСФО составила 79,8 млрд руб., а чистый убыток – 7 млрд руб., следует из отчетности ПАО «Газпром» за соответствующий период.

Главными приоритетами ГПМ в 2024 г. стали создание и распространение коммерчески успешного и востребованного контента, а также внедрение инновационных технологий для расширения аудитории на всех площадках группы, отметил гендиректор этого медиахолдинга Александр Жаров. В числе важных направлений деятельности ГПМ прошлого года – разработка собственных решений в сфере искусственного интеллекта, в том числе для производства медиаконтента и усиления эффективности операционных процессов, и повышение кибербезопасности сервисов холдинга,  уточнил он.

Кроме того, в 2024 г. ГПМ активно инвестировал в инфраструктуру Rutube и Premier, также добавил Жаров. Как результат, холдинг, по словам Жарова, добился «значительного роста аудитории платформ»: у Rutube, согласно собственным данным ГПМ, месячная аудитория за 2024 г. увеличилась на 65% до 78,3 млн активных пользователей, а у Premier – почти на 25 % до 6 млн платящих пользователей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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