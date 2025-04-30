Выручка медиаактивов «Газпрома» в 2024 году составила 163,5 млрд рублей

Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2024 г. достигла 163,5 млрд руб., следует из данных финансовой отчетности этой компании по МСФО за соответствующий период. А чистый убыток составил 247 млн руб., указано там же. В сегменте медиабизнеса учитываются показатели АО «Газпром-Медиа Холдинг» и его дочерних организаций, отмечается в документе. Выручка всей группы «Газпром» по МСФО в прошлом году увеличилась на 25% к 2023 г. до 10,7 трлн руб., а чистая прибыль составила 1,2 трлн руб.