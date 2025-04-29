Rutube и Premier укрепили кадрами конкурирующих видеосервисов

Rutube и Premier укрепили кадрами конкурирующих видеосервисовК концу 2025 года эти платформы планируется объединить под брендом видеохостинга
В видеохостинге Rutube и онлайн-кинотеатре Premier (входят в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ) провели ряд назначений на руководящие должности. Об этом сообщается в совместном релизе этих платформ (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Директором по контенту и дистрибуции Premier и Rutube стала Мария Смирнова, которая ранее занимала аналогичную должность в онлайн-кинотеатре Kion (МТС), а до этого была директором по контенту «Иви» и руководителем Sony Pictures Television в России. Управление лицензионного контента указанных платформ ГПМ возглавит Екатерина Мартынова, а управление дистрибуции – Елена Басова. Обе они тоже ранее работали в Kion на соответствующих позициях. Команду Алексея Федорова, руководителя собственного производства Rutube и Premier, усилят директор по производству Евгений Четвериков (сфокусируется на производственной части оригинального контента Premier) и креативный продюсер Анна Мирохина.
В видеосервисе «Иви» ГПМ нашел директора по интегрированным коммуникациям и программированию ключевого контента для платформ Rutube и Premier – Рената Шаяхметова (в «Иви» работал программным директором). Кроме того, экс-руководитель департамента собственного производства «Иви» Егор Великогло станет директором по развитию бизнеса и авторского контента Rutube.
Новые топ-менеджеры возьмут фокус на эффективную дистрибуцию и монетизацию контента, а также на изменение политики по управлению оригинальным и лицензионным контентом, отмечается в релизе Rutube и Premier. В результате всех указанных назначений генпродюсер этих платформ Давид Кочаров рассчитывает «улучшить уровень предоставляемых услуг, повысить качество контента и расширить библиотеку» Rutube и Premier.
К концу этого года холдинг «Газпром-медиа» планирует начать объединение своих цифровых активов (в частности, Premier и сервиса вертикальных видео Yappy) под общим брендом Rutube. В 2024 г. ГПМ запустил единую подписку для трех перечисленных digital-площадок, ее текущая стоимость составляет 399 руб. в месяц, то есть такая же, как и стандартная подписка только на онлайн-кинотеатр Premier.
Видеохостинг Rutube за последние два года кратно нарастил свою аудиторию, писали ранее «Ведомости». В феврале 2025 г. среднесуточный охват платформы, по собственной оценке ГПМ, составил 17,6 млн пользователей. Драйвером увеличения аудитории Rutube стало в том числе появление на этой платформе пиратского контента западных мейджоров и зарубежных стриминговых сервисов, которые ушли из России в 2022 г., и замедление YouTube, говорил ранее директор Института исследований интернета Карен Казарян.
Точная доля видеосервиса Premier на рынке легальных онлайн-кинотеатров (предлагают для просмотра профессиональный видеоконтент) за 2024 г. в исследовании компании «ТМТ консалтинг» не указана. Но в нем отмечается, что он «все ближе к преодолению отметки в 5% рыночной доли», а выручка онлайн-кинотеатра увеличилась на 54% к 2023 г. Весь рынок видеосервисов в 2024 г., согласно данным «ТМТ консалтинга», вырос на 37% до 128,8 млрд руб.
Отчетность ООО «Руформ» (юрлицо Rutube) и ООО «Премьер» (юрлицо Premier) по РСБУ не раскрывается с 2021 г. Консолидированные показатели ГПМ впервые с 2021 г. были раскрыты в отчетности «Газпрома» по МСФО за первое полугодие 2024 г. Выручка ГПМ в январе – июне 2024 г. составила 79,8 млрд руб., а убыток – 7 млрд руб. Данных за полный 2024 г. пока нет.
С учетом послужного списка новых сотрудников назначения можно назвать амбициозными, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Интересно и назначение на направление авторского контента Rutube Егора Великогло, который ранее отвечал за оригинальные проекты «Иви», также говорит он. Возможно, перед ним стоит задача «подтянуть» уровень блогерских проектов на видеохостинге до «некоторых индустриальных стандартов» и придать им «качественной глубины», предполагает Острый.
В сферу ответственности существенной части новых руководителей Premier и Rutube входят сразу две платформы, отмечает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Но пока непонятно, насколько в целом реалистично объединение этих площадок с учетом их идеологических и, как следствие, контентных различий, резюмирует он.