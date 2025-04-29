Rutube и Premier укрепили кадрами конкурирующих видеосервисов

Точная доля видеосервиса Premier на рынке легальных онлайн-кинотеатров (предлагают для просмотра профессиональный видеоконтент) за 2024 г. в исследовании компании «ТМТ консалтинг» не указана. Но в нем отмечается, что он «все ближе к преодолению отметки в 5% рыночной доли», а выручка онлайн-кинотеатра увеличилась на 54% к 2023 г. Весь рынок видеосервисов в 2024 г., согласно данным «ТМТ консалтинга», вырос на 37% до 128,8 млрд руб.