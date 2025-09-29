Акцизы на алкоголь повысят с 1 января 2026 года

8 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля писали, что за восемь месяцев в России произвели 67,1 млн дал спиртных напитков крепостью более 9% (без учета вина и шампанского). Это на 5,6% меньше, чем за такой же период 2024 г. Производство водки сократилось на 6,8% до 45,1 млн дал, коньяка – на 18,5% до 4,8 млн дал. Всего с учетом вина и шампанского в стране выпустили 104,4 млн дал алкогольных напитков (-10,7% год к году). В эти данные не включены пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.