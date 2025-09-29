Акцизы на алкоголь повысят с 1 января 2026 года
Акцизы на основную алкогольную продукцию могут вырасти с 1 января 2026 г. Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Со следующего года для алкоголя крепче 18 градусов акциз составит 824 руб. за 1 л безводного этилового спирта в продукции. Сейчас показатель составляет 740 руб. Для алкоголя слабее 18 градусов акциз с 1 января 2026 г. будет рассчитываться как отношение 165 руб. к объемной доле этилового спирта. В настоящее время сумма для расчета составляет 148 руб.
С начала 2026 г. акциз для тихого вина будет повышен до 148 руб. за 1 л, игристого – 160 руб. (сейчас 113 руб. и 125 руб. соответственно). В категории пива крепостью до 8,6% запланировано повышение с 30 до 33 руб. за 1 л. Такие же ставки заложены для сидра, пуаре и медовухи.
8 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля писали, что за восемь месяцев в России произвели 67,1 млн дал спиртных напитков крепостью более 9% (без учета вина и шампанского). Это на 5,6% меньше, чем за такой же период 2024 г. Производство водки сократилось на 6,8% до 45,1 млн дал, коньяка – на 18,5% до 4,8 млн дал. Всего с учетом вина и шампанского в стране выпустили 104,4 млн дал алкогольных напитков (-10,7% год к году). В эти данные не включены пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.
Президент Гильдии экспертов алкогольной продукции («Алкопро») Андрей Московский пояснил, что текущий спад связан с перепроизводством прошлого года и охлаждением спроса на определенные типы напитков. Он уточнил, что так давление минимальной розничной цены и акцизов лишило водку и коньяк ценового преимущества. По этим напиткам фактически перестали работать даже промо.