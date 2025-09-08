Производство крепкого алкоголя в России продолжает снижаться

Текущий спад обусловлен перепроизводством прошлого года и охлаждением спроса на определенные типы напитков, говорит президент Гильдии экспертов алкогольной продукции («Алкопро») Андрей Московский. Так, по его словам, давление минимальной розничной цены (МРЦ) и акцизов лишило водку и коньяк ценового преимущества. Он добавляет, что по этим напиткам фактически перестали работать даже промо (скидки и акции). Ставка акциза за литр безводного спирта с 1 января 2025 г. повысилась с 643 до 740 руб. МРЦ, в свою очередь, выросла на 50 руб. до 349 руб. на водку, на 69 руб. до 472 руб. на бренди, виски и ром и на 95 руб. до 651 руб. на коньяк. Это особо сказалось на итоговых ценах на последний, так как этот напиток наиболее зависим от импортного сырья и логистики, указывает Московский.