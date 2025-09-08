Производство крепкого алкоголя в России продолжает снижаться

Производство крепкого алкоголя в России продолжает снижатьсяЭто связано как с высокими показателями прошлого года, так и с ростом акцизов
За 8 месяцев в России произвели 67,1 млн дал спиртных напитков крепостью свыше 9% (без учета вина и шампанского), по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Это на 5,6% меньше, чем было выпущено в январе-августе прошлого года. Производство водки за отчетный период снизилось на 6,8% до 45,1 млн дал, коньяка — на 18,5%, до 4,8 млн дал. Всего же с учетом вина и шампанского в стране выпустили 104,4 млн дал алкогольных напитков (-10,7% год к году), но в эти данные не включены пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.
Производство крепких спиртных напитков снижалось ежемесячно в январе-апреле, а с мая начало расти, по данным РАТК. Так, в августе 2025 г. выпуск увеличился на 5% до 15,7 млн дал. Продажи же такой продукции восстановились только в июле. «Татспиртпром» (водка «Ханская», Tundra и др.) в январе-августе нарастил выпуск крепких напитков на 2,4%, Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s) — на 17% год к году, сообщили «Ведомостям» их представители. Абсолютных цифр они не назвали. При этом в Ladoga считают, что корректнее оценивать рынок по продажам, а не только по выпуску: производственные показатели зависят от внутренних планов и регуляторных ограничений, поэтому не всегда напрямую отражают потребление.
Текущий спад обусловлен перепроизводством прошлого года и охлаждением спроса на определенные типы напитков, говорит президент Гильдии экспертов алкогольной продукции («Алкопро») Андрей Московский. Так, по его словам, давление минимальной розничной цены (МРЦ) и акцизов лишило водку и коньяк ценового преимущества. Он добавляет, что по этим напиткам фактически перестали работать даже промо (скидки и акции). Ставка акциза за литр безводного спирта с 1 января 2025 г. повысилась с 643 до 740 руб. МРЦ, в свою очередь, выросла на 50 руб. до 349 руб. на водку, на 69 руб. до 472 руб. на бренди, виски и ром и на 95 руб. до 651 руб. на коньяк. Это особо сказалось на итоговых ценах на последний, так как этот напиток наиболее зависим от импортного сырья и логистики, указывает Московский.
На фоне этого эксперт отмечает перераспределение спроса внутри «крепких» категорий. Потребитель уходит от классических напитков вроде водки и коньяка, подтверждает заместитель гендиректора по операционной деятельности «Татспиртпрома» Никита Мингалев. Производство водки, по словам представителя этой компании, в январе-августе осталось на уровне прошлого года, а виски, бренди и ром прибавили 20% год к году. Среди таких напитков наибольший рост показали сладкие настойки (+153% за счет новинок), горькие настойки (+13%), виски (в восемь раз), уточнил Мингалев.
У Ladoga, по словам представителя группы, выпуск ликеров за первые восемь месяцев 2025 г. увеличился на 17%, виски — на 43%. Растет производство и других «миксологических» напитков — джина и рома, уточняет он. В эту категорию, по его словам, на фоне повышения акцизов и пошлин перешла часть потребителей вина. Но они чаще разбавляют крепкий алкоголь безалкогольными миксерами, подчеркивает представитель Ladoga. Он указывает на стабильность спроса на водку, кроме «проседания» эконом-сегмента после повышения МРЦ.
Мингалев также отмечает популярность коктейлей, где задействованы ром, джин и виски. Кроме того, благодаря барам и ресторанам растет спрос на настойки в разных возрастных группах, добавляет он. Молодая аудитория предпочитает более «вкусные» и удобные для миксов категории, согласен Московский. Потребление, по его словам, чаще становится «по случаю», здесь важнее впечатление, а не объем».
По данным РАТК, выпуск ликероводочных напитков (ликеров, настоек, бальзамов и пр.) увеличился на 6,2% до 11,4 млн дал. Подробной разбивки по категориям ведомство не приводит.
Московский полагает, что динамика производства крепких напитков останется отрицательной, и по итогам года выпуск снизится на 5-8% к 2024 г. Продажи же в литрах, по его прогнозу, упадут на 3-4%.
Сильнее всего потеряет в производстве коньяк, выпуск водки останется в «умеренном минусе», а виски, ром и джин удержат рост, считает эксперт.