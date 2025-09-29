Акциз на табак и сигареты может вырасти с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 г. акциз на табак может повыситься на 7%, на сигареты – на 11,3%. Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
Согласно проекту, акциз на табак в следующем году установлен в 5183 руб. за 1 кг против 4657 руб. в 2025 г., в 2027 г. – 5390 руб. Акциз на 2028 г. составит 5606 руб. за 1 кг.
Акциз на сигареты и папиросы в 2026 г. установлен в 3278 руб. за 1000 единиц (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4452 руб. за 1000 штук) В 2027 г. показатель составит 3409 руб. за 1000 единиц (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4630 руб. за 1000 штук). В 2028 г. акциз определен в 3545 руб. за 1000 единиц (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4815 руб. за 1000 штук).
Акциз на сигары в следующем году составит 351 руб. за штуку против 315 руб. в 2025 г. В 2027 г. показатель достигнет 365 руб., в 2028 г. – 380 руб.
25 сентября кабмин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за торговлю в крупных и особо крупных размерах табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. Для получения лицензии предлагается установить правила, по которым торговый объект должен не иметь налоговой задолженности более 3000 руб., оплатить госпошлину и иметь в собственности магазин или павильон площадью не менее 5 кв. м для розничной торговли.
В случае отсутствия лицензии предлагается установить штрафы от 500 000 до 1 млн руб. и принудительные работы до трех лет или лишение свободы на аналогичный срок.