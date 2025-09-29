Акциз на табак и сигареты может вырасти с 1 января 2026 года

Акциз на сигареты и папиросы в 2026 г. установлен в 3278 руб. за 1000 единиц (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4452 руб. за 1000 штук) В 2027 г. показатель составит 3409 руб. за 1000 единиц (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4630 руб. за 1000 штук). В 2028 г. акциз определен в 3545 руб. за 1000 единиц (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4815 руб. за 1000 штук).