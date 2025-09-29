«АвтоВАЗ» в 2025 году поставит в Белоруссию на 20% меньше автомобилей

По оценкам Минпромторга, в 2025 г. «АвтоВАЗ» поставит на рынок Белоруссии около 12 000 автомобилей, что на 20% меньше, чем в 2024 г. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром» в Минске.