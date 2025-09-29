«АвтоВАЗ» в 2025 году поставит в Белоруссию на 20% меньше автомобилей
По оценкам Минпромторга, в 2025 г. «АвтоВАЗ» поставит на рынок Белоруссии около 12 000 автомобилей, что на 20% меньше, чем в 2024 г. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром» в Минске.
Алиханов отметил, что для компании Белоруссия является первым основным экспортным рынком на протяжении длительного времени. В частности, в прошлом году «АвтоВАЗ» продал на белорусском рынке 15 000 автомобилей. К настоящему моменту в 2025 г. в Белоруссию поставлено 9000 машин.
Алиханов также оценил перспективы поставок автомобилей из Белоруссии в Россию, в том числе с учетом возможностей белорусско-китайского предприятия «Белджи». По его словам, российский рынок уже достаточно насыщен, в частности за счет активности китайских производителей.
25 сентября «АвтоВАЗ» подтвердил планы по выпуску в 2025 г. более 300 000 автомобилей Lada. В то же время компания не исключила увеличение производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 единиц.
По данным «Автостата», продажи автомобилей Lada Aura в России за первые восемь месяцев 2025 г. составили 792 машины. С мая по август ежемесячный объем реализации этой модели превышал 100 единиц. Согласно статистике, владельцами 53% проданных Lada Aura стали физлица – они купили 421 автомобиль. Остальная часть пришлась на юрлиц, которые оформили 371 машину (47% от общего числа продаж).