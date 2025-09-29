Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«АвтоВАЗ» в 2025 году поставит в Белоруссию на 20% меньше автомобилей

Ведомости

По оценкам Минпромторга, в 2025 г. «АвтоВАЗ» поставит на рынок Белоруссии около 12 000 автомобилей, что на 20% меньше, чем в 2024 г. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром» в Минске.

Алиханов отметил, что для компании Белоруссия является первым основным экспортным рынком на протяжении длительного времени. В частности, в прошлом году «АвтоВАЗ» продал на белорусском рынке 15 000 автомобилей. К настоящему моменту в 2025 г. в Белоруссию поставлено 9000 машин.

«Рынок в Белоруссии не очень большой. Тем не менее "АвтоВАЗ" свою долю здесь традиционно занимает», – подчеркнул министр (цитата по «Интерфаксу»).

Алиханов также оценил перспективы поставок автомобилей из Белоруссии в Россию, в том числе с учетом возможностей белорусско-китайского предприятия «Белджи». По его словам, российский рынок уже достаточно насыщен, в частности за счет активности китайских производителей.

25 сентября «АвтоВАЗ» подтвердил планы по выпуску в 2025 г. более 300 000 автомобилей Lada. В то же время компания не исключила увеличение производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 единиц.

По данным «Автостата», продажи автомобилей Lada Aura в России за первые восемь месяцев 2025 г. составили 792 машины. С мая по август ежемесячный объем реализации этой модели превышал 100 единиц. Согласно статистике, владельцами 53% проданных Lada Aura стали физлица – они купили 421 автомобиль. Остальная часть пришлась на юрлиц, которые оформили 371 машину (47% от общего числа продаж).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её