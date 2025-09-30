Компанию Pandora впервые возглавит женщина
Компания Pandora впервые назначила женщину на должность главного исполнительного директора. Пост займет директор компании по маркетингу Берта де Паблос-Барбье. Об этом сообщает Bloomberg.
На должности руководителя компании де Паблос-Барбье сменит 60-летнего Александра Лацика, который объявил об уходе на пенсию.
Как пишет Bloomberg, Pandora в течение многих лет работала над улучшением гендерного баланса в компании. В частности, она продала облигации, связанные с устойчивым развитием, которые, среди прочего, нацелены на увеличение доли женщин на руководящих должностях.
Тем не менее, сейчас де Паблос-Барбье является единственной женщиной в команде руководителей Pandora, которая состоит из восьми человек, отмечает агентство.
«Я думаю, что существует достаточно исследований, которые свидетельствуют о важности разнообразия в руководящей команде, но мы также являемся компанией, ориентированной на женщин», – подчеркнула де Паблос-Барбье в беседе с Bloomberg.
До прихода в Pandora де Паблос-Барбье работала генеральным директором компании Moet & Chandon. Она также занимала руководящие должности в таких брендах, как Mars и Lacoste.
Pandora – датский ювелирный дом, основанный в 1982 г. Основной продукцией компании являются браслеты с брелоками.
Pandora объявила о приостановке работы в России в 2022 г. после начала спецоперации на Украине. Ее магазины были переименованы в Panclub и стали мультибрендовыми. Арбитражный суд Москвы 30 апреля по иску Сбербанка признал АО «Панклуб», которое управляет бывшей сетью магазинов Pandora в России, банкротом.