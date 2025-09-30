Компанию Pandora впервые возглавит женщина

Pandora объявила о приостановке работы в России в 2022 г. после начала спецоперации на Украине. Ее магазины были переименованы в Panclub и стали мультибрендовыми. Арбитражный суд Москвы 30 апреля по иску Сбербанка признал АО «Панклуб», которое управляет бывшей сетью магазинов Pandora в России, банкротом.