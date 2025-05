Управляющая компания ювелирной сети Panclub признана банкротом

В январе 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Панклуб» к своему единственному акционеру – кипрской Panclub Enterprises Ltd (подконтрольна «Сберу») на 8,84 млрд руб. «Панклуб» еще в 2014 г. выдал своему акционеру Trellas Enterprises Ltd, которая на тот момент была и головной структурой сети «Связной», заем на 8 млрд руб. А спустя год бенефициаром российской компании стала Panclub Enterprises Ltd, принадлежащая «Сберу». В 2018 г. к новому владельцу перешли и обязательства по кредиту, который он должен был погасить до 31 июля 2022 г. Но кипрская компания не смогла это сделать, так как все крупнейшие российские банки были отключены от системы SWIFT. «Сбер» при этом попал под блокирующие санкции Европейского союза в июле 2022 г.