Управляющая компания ювелирной сети Panclub признана банкротом

Управляющая компания ювелирной сети Panclub признана банкротомКлючевой кредитор Сбербанк может попробовать сохранить этот бизнес, считают эксперты
Арбитражный суд Москвы 30 апреля по иску Сбербанка признал АО «Панклуб», которое управляет бывшей сетью магазинов ювелирного ритейлера Pandora в России, банкротом, говорится в материалах суда.
Почти за год до этого, в мае 2024 г., Сбербанк подал иск к структурам, связанным с Pandora, о взыскании почти 9 млрд руб. Банк требовал с кипрской Panclub Enterprises Ltd более 4,5 млрд руб., а с АО «Группа компаний «Связной» – около 4,5 млрд руб. Третьим лицом в обоих исковых заявлениях было заявлено АО «Панклуб», владеющее франшизой сети Pandora в России.
В январе 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Панклуб» к своему единственному акционеру – кипрской Panclub Enterprises Ltd (подконтрольна «Сберу») на 8,84 млрд руб. «Панклуб» еще в 2014 г. выдал своему акционеру Trellas Enterprises Ltd, которая на тот момент была и головной структурой сети «Связной», заем на 8 млрд руб. А спустя год бенефициаром российской компании стала Panclub Enterprises Ltd, принадлежащая «Сберу». В 2018 г. к новому владельцу перешли и обязательства по кредиту, который он должен был погасить до 31 июля 2022 г. Но кипрская компания не смогла это сделать, так как все крупнейшие российские банки были отключены от системы SWIFT. «Сбер» при этом попал под блокирующие санкции Европейского союза в июле 2022 г.
Контроль над Trellas Enterprises в 2015 г. перешел к компании Solvers Олега Малиса. В 2018 г. сеть «Связной» объединилась с компанией «Евросеть», принадлежавшей «Мегафону» на базе кипрского юрлица DTSRetail. В марте 2023 г. «Связной» подал в суд заявление о собственном банкротстве, суд признал его обоснованным в июне и ввел процедуру наблюдения. В сентябре того же года компания ликвидировала последние точки продаж.
В декабре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом основное юрлицо ритейлера «Связной» – ООО «Сеть Связной». В ходе процедуры банкротства кредиторы сети требовали от нее возврата долгов, в общей сложности к ритейлеру подано около 80 исков на общую сумму более 20 млрд руб., сообщали «Ведомости».
Представитель Сбербанка от комментариев «Ведомостям» отказался. Представитель «Панклуба» на запрос не ответил. Связаться с временным управляющим Владимиром Батуевым не удалось. «Ведомости» также направили запрос в «Связной».
Pandora объявила о приостановке работы в России в 2022 г. после начала СВО на Украине. Ее магазины в итоге были переименованы в Panclub и стали мультибрендовыми. В 2024 г. выручка АО «Панклуб» по РСБУ составила 1,1 млрд руб. – это в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток за прошлый год составил 275 млн руб. против прибыли в 331 млн руб. годом ранее. По данным сайта Panclub, на начало 2025 г. в сеть входило 34 магазина.
Председатель совета ассоциации «СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ПАУ ЦФО), арбитражный управляющий Евгений Семченко отмечает, что у компании, помимо Сбербанка, были как минимум еще два кредитора на 1 млрд руб. Это «ТД Эверест» и «Управляющая компания Сити» – они взыскивают 188 000 млн и 977 000 млн руб. соответственно, следует из протокола собрания кредиторов «Панклуба». Необходимость в банкротстве «Панклуба» перед банком связана с желанием Сбербанка избежать субсидиарной ответственности, указывает Семченко.
Он добавляет, что конкурсному управляющему предстоит провести инвентаризацию и оценку имущества магазинов. Скорее всего, это приведет к закрытию нескольких магазинов, поскольку для хранения имущества могут использоваться не только арендованные объекты, но также и банковские ячейки, замечает эксперт.
Признание АО «Панклуб» банкротом означает, что все его имущество будет в дальнейшем реализовано для продажи и расчета с кредиторами, соглашается адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. При этом, как отмечает эксперт, судьба магазинов зависит от состава имущества должника, схемы их работы и желания кредиторов. «Если работники магазинов имеют трудовые договоры с должником, то конкурсному управляющему придется уволить их, так как конкурсное производство, по общему правилу, предполагает ликвидацию должника и прекращение бизнеса», – объясняет эксперт. Это же касается и договоров аренды помещений, которые будут расторгнуты в связи с прекращением хозяйственной деятельности должника, добавляет он.
Согласно закону, конкурсный управляющий при реализации имущества должника должен формировать лоты таким образом, чтобы цена реализации имущества на торгах была максимально высокой, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан. Таким образом, арбитражный управляющий может предпринять попытку найти инвесторов, которые были бы заинтересованы в приобретении бизнеса должника единым лотом, объясняет собеседник. В этом управляющему могут помочь крупные кредиторы, например, Сбербанк, отмечает Помазан.
Но кредиторы могут и сохранить бизнес должника, в частности, прибегнув к процедуре замещения активов, обращает внимание Тажиров. Эта процедура предполагает создание на базе имущества должника акционерного общества, а трудовые договоры с работниками должника будут переоформлены на это АО, уточняет эксперт. По его словам, кредиторы должника могут претендовать на удовлетворение своих требований за счет продажи акций нового общества.
Банкротство АО «Панклуб» не повлияет на работу магазинов Pandora на территории России, считает управляющий партнер Vamos Law Firm Михаил Чикунов. По его словам, права по франшизе по необходимости могут быть переданы другой компании с согласия Panclub Enterprises Limited, которая также контролируется Сбербанком. Таким образом, банкротство АО «Панклуб» с участием Сбербанка можно расценивать не как конфликтный процесс, а как контролируемую процедуру, направленную на минимизацию потерь и оптимизацию управления бизнесом, указывает эксперт.
В январе – июне 2024 г. (последние доступные данные) продажи ювелирных изделий в России составили 205 млрд руб. – на 28% больше аналогичного периода годом ранее, следует из данных Infoline. Совокупные продажи трех крупнейших ювелирных сетей (Sunlight, «585 Золотой» и SOKOLOV) выросли за аналогичный период почти в 1,5 раза до до 94,2 млрд руб. Их доля на рынке ювелирной розницы увеличилась год к году на 5,1 п. п. до 57,5%, доля топ-3 – на 6,3 п. п. до 45,9%. Сокращение продаж показали 4 из 11 ювелирных сетей, в том числе «Адамас», «Эпл Даймонд», «Линии Любви» и PanClub, следует из данных Infoline.