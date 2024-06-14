Банкротящийся «Связной» подал встречный иск к «Билайну»

Речь может быть только про попытки конкурсного управляющего и кредиторов добиться включения в конкурсную массу всех возможных активов и прав требования, чтобы получить по итогам банкротства хоть что-то, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, нельзя исключать вероятности даже того, что иск подан даже не с целью взыскать заявленную сумму с «Вымпелкома», а чтобы получить основание для продления сроков процедуры банкротства «Связного». Так можно выиграть время, в течение которого могут быть предприняты и иные попытки пополнения конкурсной массы за счет вообще никак не связанных с «Вымпелкомом» источников, отметил юрист.