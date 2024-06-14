Банкротящийся «Связной» подал встречный иск к «Билайну»Ритейлер пытается тянуть время или уменьшить исковые требования бывших партнеров
Арбитражный суд Москвы 24 мая зарегистрировал иск розничной сети «Связной» к «Вымпелкому» (работает под брендом «Билайн») на сумму 121 млн руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел. Причина подачи иска не указана. Но суд установил, что иск подан с нарушением требований и оставил его без движения до 24 июня 2024 г. До этой даты «Связной» должен «устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения». Представитель «Билайна» отказался от комментариев.
Еще в августе 2022 г. «Вымпелком» подал иск о взыскании со «Связного» 839 млн руб. В пресс-службе «Билайна» тогда сообщали, что в начале июня 2022 г. «Связной» в одностороннем порядке расторг договор с «Вымпелкомом» на распространение услуг связи оператора в 2022 г. По факту расторжения договора «Связной» должен был вернуть аванс, но срок возврата истек в середине июня 2022 г. В ноябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал требование «Вымпелкома» обоснованным и включил 791,2 млн руб. в реестр кредиторов должника.
Летом 2022 г. «Связной» столкнулся с десятками исков от кредиторов и контрагентов. В частности, Альфа-банк подал сразу несколько исков к «Связному» и его акционеру, кипрской DTSRetail, на 6 млрд руб. (осенью 2022 г. стороны договорились заключить мировое соглашение, но представитель банка говорил не о единовременном погашении, а о рассрочке обязательств). А в начале марта 2023 г. «Связной» подал заявление на процедуру банкротства, на основании которой 12 декабря 2023 г. Арбитражный суд города Москвы признал ритейлера банкротом. Следующий отчет конкурсного управляющего компании Филиппа Ангелевски назначен на 17 декабря 2024 г.
Учитывая факт возбуждения дела о банкротстве в отношении ООО «Сеть Связной» и процедуру конкурсного производства, можно предположить, что конкурсный управляющий «Связного» принимает формальные меры по взысканию дебиторской задолженности, говорит судебный юрист ASB Consulting Group Мария Лысенко. В исковом заявлении обоснования требований не опубликованы, подчеркивает она.
По словам партнера «МЭФ Legal» Ивана Рыбакова, этот иск подан на последней стадии банкротства «Связного», которая 13 июня была продлена еще на шесть месяцев, потому что были «проведены не все мероприятия по завершению конкурсного производства». Попытка взыскания с «Билайна» 121 млн руб. задолженности – одно из них, поясняет он. «В процессе по иску “Билайна” к “Связному”, последний уже пытался применить все средства защиты: были и встречный иск, и уменьшение требований и т.д. Новый иск – это отражение рутинного процесса в банкротстве, "выявление задолженности, попытка взыскания" вне логики "сражения" между “Связным” и “Билайном”, т.к. это сражение уже было проиграно», – говорит Рыбаков.
«Таким образом, можно сделать вывод, что конкурсный управляющий «Связного» ведет активную работу с дебиторской задолженностью и принимает меры по снижению кредиторской задолженности», – пояснила Лысенко.
Речь может быть только про попытки конкурсного управляющего и кредиторов добиться включения в конкурсную массу всех возможных активов и прав требования, чтобы получить по итогам банкротства хоть что-то, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, нельзя исключать вероятности даже того, что иск подан даже не с целью взыскать заявленную сумму с «Вымпелкома», а чтобы получить основание для продления сроков процедуры банкротства «Связного». Так можно выиграть время, в течение которого могут быть предприняты и иные попытки пополнения конкурсной массы за счет вообще никак не связанных с «Вымпелкомом» источников, отметил юрист.
По результатам наблюдения балансовая стоимость имущества «Связного» была оценена в 21,7 млрд руб., а итоговая задолженность составила 9,92 млрд руб., указано в ЕФРСБ. На основной долг ритейлера приходится 8,35 млрд руб., на финансовые санкции – еще 1,57 млрд руб. Среди основных кредиторов ритейлера – Совкомбанк, Альфа-банк и крупный дистрибутор техники Merlion.
Выручка ООО «Сеть Связной» по РСБУ в 2022 г. составила 56,8 млрд руб., сократившись почти вдвое по сравнению с предыдущим годом (105,5 млрд руб.), говорится в бухотчетности компании. Доходы от реализации товаров также сократились в 2 раза до 45,8 млрд руб. Доходы от предоставления услуг снизились на 23% до 11 млрд руб. Чистый убыток в 2022 г. составил 48,5 млрд руб. против 15,3 млн руб. чистой прибыли, полученной в 2021 г.