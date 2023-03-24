Альфа-банк вновь предъявил иски к «Связному» – на этот раз на 8 млрд рублей

Альфа-банк вновь предъявил иски к «Связному» – на этот раз на 8 млрд рублейВ суд поступило два иска банка к владельцу ритейлера и заявление «Связного» о собственном банкротстве
По первому иску сумма требований составляет 7,67 млрд руб. Третьим лицом в деле выступает операционная компания ритейлера ООО «Сеть Связной». Ко второму иску, по которому банк требует с ответчика 548 млн руб., в качестве третьего лица помимо «Сети Связной» привлечен российский офис южнокорейского производителя электроники Samsung – ООО «Самсунг электроникс рус компани». Других деталей по искам в КАД нет.
Оба иска поданы к DTS Retail как к поручителю по кредитам, которые банк выдал «Сети Связной», подтвердил «Ведомостям» представитель Альфа-банка. Представители «Связного» и Samsung отказались от комментариев.
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