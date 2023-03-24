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Альфа-банк вновь предъявил иски к «Связному» – на этот раз на 8 млрд рублей

В суд поступило два иска банка к владельцу ритейлера и заявление «Связного» о собственном банкротстве
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Иски Альфа-банка к «Связному» поданы на фоне рассмотрения судом заявления самого ритейлера о собственном банкротстве / Максим Стулов / Ведомости

По первому иску сумма требований составляет 7,67 млрд руб. Третьим лицом в деле выступает операционная компания ритейлера ООО «Сеть Связной». Ко второму иску, по которому банк требует с ответчика 548 млн руб., в качестве третьего лица помимо «Сети Связной» привлечен российский офис южнокорейского производителя электроники Samsung – ООО «Самсунг электроникс рус компани». Других деталей по искам в КАД нет.

Оба иска поданы к DTS Retail как к поручителю по кредитам, которые банк выдал «Сети Связной», подтвердил «Ведомостям» представитель Альфа-банка. Представители «Связного» и Samsung отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных