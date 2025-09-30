Основатель и руководитель Spotify покинул пост
Основатель и руководитель Spotify, предприниматель Дэниел Эк объявил о решении уйти с поста генерального директора компании. Об этом сообщает Forbes.
Тем не менее, Эк не покинет компанию – он перейдет на пост исполнительного председателя. Вместо него нынешних президентов Spotify Алекса Норстрема и Густава Седерстрема повысят до со-генеральных директоров. Кадровая перестановка в компании ожидается 1 января 2026 г.
Прежде чем присоединиться к Spotify, Нордстрем и Седерстрем работали в нескольких стартапах. Норстрем занимался бизнесом, маркетингом и контентом. Седерстрем же является инженером по образованию, он сосредоточился на технологиях и продуктах.
На новом месте Эк будет работать над долгосрочной стратегией и ключевыми инвестициями. «Я буду участвовать в длинной дуге развития компании, в принятии важных стратегических решений, в принятии больших решений по распределению капитала. Но чтобы быть предельно ясным, чтобы не было никаких сомнений, они будут управлять компанией, они являются генеральными директорами, они будут принимать решения», – пояснил он.
Spotify – музыкальный стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая контент на устройство.
В феврале Spotify впервые вышел на годовую прибыль. Чистая прибыль за 2024 г. составила почти 1,14 млрд евро после убытка в 532 млн евро в 2023 г. Прибыль компании в IV квартале 2024 г. составила 367 млн евро после убытка в 70 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в октябре – декабре 2024 г. выросла на 16% в годовом выражении до 4,24 млрд евро.