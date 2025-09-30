Основатель и руководитель Spotify покинул пост

На новом месте Эк будет работать над долгосрочной стратегией и ключевыми инвестициями. «Я буду участвовать в длинной дуге развития компании, в принятии важных стратегических решений, в принятии больших решений по распределению капитала. Но чтобы быть предельно ясным, чтобы не было никаких сомнений, они будут управлять компанией, они являются генеральными директорами, они будут принимать решения», – пояснил он.