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Spotify впервые в своей истории показал годовую прибыль

Ведомости

Шведский стриминговый сервис Spotify впервые вышел на годовую прибыль. Это следует из отчетности, опубликованной на сайте площадки.

Чистая прибыль за год составила почти 1,14 млрд евро после убытка в 532 млн евро в 2023 г. Прибыль компании в IV квартале 2024 г. составила 367 млн евро после убытка в 70 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в октябре – декабре 2024 г. выросла на 16% в годовом выражении до 4,24 млрд евро.

Количество активных пользователей в месяц выросло на 12% до 675 млн. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), это самый большой показатель за IV квартал в истории Spotify и превышение прогноза на 10 млн пользователей. Spotify по итогам 2024 г. удалось трансформироваться из сервиса потоковой передачи музыки с жесткой маржой в компанию, предоставляющую полный спектр аудиоуслуг, пишет WSJ.

В IV квартале 2023 г. Spotify нарастила выручку на 20% год к году. Тогда же количество премиум-подписчиков сервиса выросло на 15% год к году за отчетный период и составило 236 млн.

Spotify ушел из России в 2022 г. после начала боевых действий на Украине и введения антироссийских санкций. 18 апреля того же года приложение было удалено из российского App Store и Google Play. За II квартал 2022 г. сервис потерял 600 000 платных подписчиков из России. При этом количество премиум-подписчиков выросло на 14% в сравнении с показателями 2021 г. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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