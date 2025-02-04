Spotify впервые в своей истории показал годовую прибыль
Шведский стриминговый сервис Spotify впервые вышел на годовую прибыль. Это следует из отчетности, опубликованной на сайте площадки.
Чистая прибыль за год составила почти 1,14 млрд евро после убытка в 532 млн евро в 2023 г. Прибыль компании в IV квартале 2024 г. составила 367 млн евро после убытка в 70 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в октябре – декабре 2024 г. выросла на 16% в годовом выражении до 4,24 млрд евро.
Количество активных пользователей в месяц выросло на 12% до 675 млн. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), это самый большой показатель за IV квартал в истории Spotify и превышение прогноза на 10 млн пользователей. Spotify по итогам 2024 г. удалось трансформироваться из сервиса потоковой передачи музыки с жесткой маржой в компанию, предоставляющую полный спектр аудиоуслуг, пишет WSJ.
В IV квартале 2023 г. Spotify нарастила выручку на 20% год к году. Тогда же количество премиум-подписчиков сервиса выросло на 15% год к году за отчетный период и составило 236 млн.
Spotify ушел из России в 2022 г. после начала боевых действий на Украине и введения антироссийских санкций. 18 апреля того же года приложение было удалено из российского App Store и Google Play. За II квартал 2022 г. сервис потерял 600 000 платных подписчиков из России. При этом количество премиум-подписчиков выросло на 14% в сравнении с показателями 2021 г. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай».