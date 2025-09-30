Московская область войдет в число винодельческих регионов России в 2026 году
В 2026 г. Московская область официально войдет в перечень винодельческих регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Новый статус расширит меры господдержки и будет способствовать развитию отрасли.
Аудит винодельческих предприятий региона провели эксперты «Винного гида России» при участии Роскачества, Минпромторга, Минсельхоза и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Мероприятие прошло на винодельне Nordwine в Раменском округе.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных подчеркнул, что климат региона подходит для виноделия, а юго-запад и юго-восток области становятся перспективными зонами выращивания винограда. Предприятия используют как классические, так и специально выведенные для местных условий сорта. Виноделие становится точкой роста для экономики и туризма. Сейчас действует субсидия, покрывающая до 95% затрат на закладку многолетников.
В Подмосковье работают три лицензированные винодельни и более 100 виноградарей-любителей. Некоторые хозяйства используют местный виноград, другие – сырье с арендованных участков в Анапe и Крыму. К 2025–2026 гг. объемы производства, как ожидается, превысят 30 000 бутылок вина.
По итогам совещания эксперты определили ключевые направления развития отрасли: особое внимание будет уделено лицензированию крупных хозяйств, выходу на розничный рынок, участию в ярмарках и фестивалях.
В проекте федерального бюджета на 2026-2028 гг. сообщалось, что в 2026 г. субсидирование виноградарства и виноделия может снизиться на 7,7%, овощеводства и картофелеводства – на 5,2%.
В следующем году на федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» предусмотрено 3,963 млрд руб. против 4,293 млрд руб. в 2025 г. В 2027–2028 гг. объем финансирования предлагается уменьшить до 2,903 млрд руб.