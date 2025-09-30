Московская область войдет в число винодельческих регионов России в 2026 году

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных подчеркнул, что климат региона подходит для виноделия, а юго-запад и юго-восток области становятся перспективными зонами выращивания винограда. Предприятия используют как классические, так и специально выведенные для местных условий сорта. Виноделие становится точкой роста для экономики и туризма. Сейчас действует субсидия, покрывающая до 95% затрат на закладку многолетников.