Господдержка виноградарства и виноделия может сократиться в 2026 году

31 марта Минсельхоз сообщил, что в 2024 г. в России собрали 908 000 т винограда, что на 2,95% больше, чем в 2023 г. Объем собранного за прошлый год винограда стал рекордным. Общая площадь виноградников в России достигла 110 200 га. Из них 86 400 га находятся в стадии плодоношения.