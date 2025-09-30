Господдержка виноградарства и виноделия может сократиться в 2026 году
В 2026 г. субсидирование виноградарства и виноделия может снизиться на 7,7%, овощеводства и картофелеводства – на 5,2%, следует из пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026–2028 гг.
В следующем году на федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» предусмотрено 3,963 млрд руб. против 4,293 млрд руб. в 2025 г. В 2027–2028 гг. объем финансирования предлагается уменьшить до 2,903 млрд руб.
Предложено сократить также господдержку федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства». На 2026–2028 гг. предусмотрено по 3,5 млрд руб. против 3,691 млрд руб. в этом году.
31 марта Минсельхоз сообщил, что в 2024 г. в России собрали 908 000 т винограда, что на 2,95% больше, чем в 2023 г. Объем собранного за прошлый год винограда стал рекордным. Общая площадь виноградников в России достигла 110 200 га. Из них 86 400 га находятся в стадии плодоношения.
По данным Минсельхоза, в 2024 г. отечественные виноделы произвели 51,3 млн дал вина, что на 14% больше, чем в 2023 г. В частности, производство тихих вин составило 32,6 млн дал (+8,6%), игристых – 17,6 млн дал (+24,7%), крепленых – 1,1 млн дал (+29,6%).