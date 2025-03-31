В России собрали рекордные 908 000 тонн винограда
В 2024 г. в России собрали 908 000 т винограда. Это на 26 000 т (или 2,95%) больше, чем годом ранее, – тогда урожай составил 882 000 т. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Таким образом, объем собранного за прошлый год винограда стал рекордным. Общая площадь виноградников в стране достигла 110 200 га. Из них 86 400 га находятся в стадии плодоношения.
Сельхозпредприятия (за исключением личных подсобных хозяйств) в 2024 г. заложили 7430 га новых виноградников. Наиболее часто для посадки использовались сорта Каберне Совиньон, Шардоне и Пино Нуар.
Наибольший прирост площадей отмечен в Республике Крым – плюс 2000 га и в Краснодарском крае – плюс 1900 га.
20 февраля «Ведомости. Юг» писали, что в Ростовской области в 2024 г. было собрано порядка 4780 т винограда, что почти на 10% ниже показателя предшествующего года.