Bloomberg: российские миллиардеры заработали почти $20 млрд с начала 2025 года
Состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на $19,69 млрд, следует из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). Наибольший рост показал основатель Telegram Павел Дуров с состоянием в $15,8 млрд (+$4,82 млрд).
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов за девять месяцев заработал $3,41 млрд. С учетом этой суммы его состояние выросло до $26,6 млрд. Основатель холдинга USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») Алишер Усманов увеличил показатель на $3,22 млрд до $16,4 млрд.
Капитала в $24,9 млрд достиг председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (+$2,54 млрд). Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин сейчас, по данным Bloomberg, обладает состоянием $29,3 млрд (+$1,42 млрд), бизнесмен Геннадий Тимченко – $12,9 млрд (+$1,90 млрд).
При этом сокращение состояния с начала года показал председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Показатель уменьшился на $3,17 млрд и достиг $22,7 млрд.
По результатам семи месяцев 2025 г. Дуров также был лидером по увеличению заработка. Тогда его состояние выросло на $3,27 млрд до $14,3 млрд. При этом объем капитала Лисина сокращался на $3,58 млрд с января и был на уровне $22,2 млрд.