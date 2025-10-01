Bloomberg: российские миллиардеры заработали почти $20 млрд с начала 2025 года

По результатам семи месяцев 2025 г. Дуров также был лидером по увеличению заработка. Тогда его состояние выросло на $3,27 млрд до $14,3 млрд. При этом объем капитала Лисина сокращался на $3,58 млрд с января и был на уровне $22,2 млрд.